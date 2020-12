Offerte di Natale Mediaworld: sconti da 50 a 300 euro!

Siete in fervore per le feste di Natale? Non vedete l’ora di impacchettare i primi regali e di piazzarli sotto l’albero? Allora questa è l’occasione che fa per voi perché, archiviato definitivamente il periodo del Black Friday e Cyber Monday, Mediaworld ha appena dato il via alla sua nuova promozione chiamata “Sconto Subito XMas“, grazie al quale potrete ricevere buoni sconto da un minimo di 50 euro, ad un massimo di 300!

Si tratta di una promozione semplice ma molto accattivante che, sostanzialmente, premierà i vostri acquisti con una serie di buoni sconto di valore variabile in base agli acquisti effettuati. Per la precisione, potrete ottenere gli buoni secondo questo schema:

Sconto di 300 Euro con una spesa di almeno 2000 Euro

con una spesa di almeno Sconto di 150 Euro con una spesa di almeno 1000 euro

con una spesa di almeno Sconto di 100 Euro con una spesa di almeno 750 Euro

con una spesa di almeno Sconto di 50 Euro con una spesa di almeno 500 Euro

L’offerta sarà valida fino al prossimo 10 dicembre, e vi darà un’ottima occasione per avviarvi verso l’acquisto dei vostri primi regali di Natale, specie qualora stiate progettando delle spese di valore cospicuo. Prima di procedere, tuttavia, tenete a mente che la promozione, pur essendo valida sul vastissimo catalogo di prodotti Mediaworld (anche in negozi fisici), non è attinente all’acquisto di prodotti quali: i nuovi modelli iPhone (iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Mini), notebook, convertibili, tablet, console di videogiochi, e prodotti ceduti nell’ambito di abbonamenti (telefonia, internet, tv ecc.). Non sono inoltre valevoli per l’iniziativa le prevendite e le prenotazioni, i prodotti di editoria, i Gratta & Vinci, le polizze, liste nozze e similari e tutti quegli articoli che rappresentano buoni, ricariche, cofanetti, carte regalo o servizi attivabili di vario genere.

Largo dunque ad elettrodomestici, smart tv, prodotti per la cura della persona, smartphone, display ed altri prodotti informatici: tutti articoli perfetti per il vostro Natale, ed oggi ancor più appetibili grazie a questa promozione che mira, senza dubbio alcuno, a bruciare la concorrenza in termini di vendite per i regali (non più così) anticipati di Natale. Ciò detto, non potendo proporvi una lista di prodotti consigliati all’acquisto (perché, lo ripetiamo, la promo vale su quasi tutto il catalogo), vi rimandiamo direttamente alle diverse categorie di prodotti valevoli per la promozione. Tuttavia, prima di far ciò, vi ricordiamo che qualora siate a caccia di offerte o coupon sconto, non c’è davvero posto migliore dei nostri canali Telegram, rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

N.B. Prima di completare l’acquisto, assicurati che il prodotto che hai scelto sia valido per l’iniziativa!

