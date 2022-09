Settembre è finalmente arrivato e, con esso, sono giunte anche numerose offerte Amazon, in grado di abbracciare qualsiasi ambito e ogni vostra necessità: dalla cura della persona fino al tech e al gaming, le proposte a vostra disposizione sono tantissime e tutte differenti. Come sempre, lo store in questione è tra gli store più attivi sul web e con gli sconti più validi in assoluto.

Fino al 9 settembre, infatti, potrete navigare tra promozioni di ogni genere aderenti alle Offerte di Settembre Amazon, in grado di aiutarvi anche a ritornare alla routine quotidiana di sempre. All’interno della lista di oggi, abbiamo deciso di menzionarvi ben 5 gadget che potrebbero tornarvi utili e che, non meno importante, costano meno di 10€!

Zaini a sacca impermeabili KidsPark, 6 pezzi

Siamo ufficialmente tornati nel periodo scolastico e, proprio per questo, non dovreste assolutamente lasciarvi scappare gli zaini a sacca impermeabili KidsPark da 6 pezzi con 6 pattern differenti, disponibili al costo di appena 9,34€ invece di 10,99€. Chiaramente non si parla di articoli ideali per andare a scuola tutti i giorni, ma di un prodotto ideale per accompagnare i più piccoli in gita. Gli zaini in questione, piuttosto capienti, sono realizzati in materiale PE plastico impermeabile di alta qualità, efficace per mantenere gli effetti personali lontano dall’acqua. Inoltre, sono lavabili in lavatrice e sfruttano un design con cordoncino comodo e leggero, perfetto per piccole scampagnate o per visite scolastiche. In più, potrete sfruttarli per attività sportive, palestra, nuoto, viaggi e tanto altro ancora.

Scalda tazza Legami

Finalmente, stiamo andando sempre più incontro all’autunno con il conseguente arrivo di temperature più fresche e le prime piogge della stagione. Ciò significa che potrete tornare a prepararvi delle bevande calde, come tè, tisane di vario genere, caffè e molto altro ancora. In vista del freddo, non dovreste farvi scappare lo scalda tazza Legami, pensato per mantenere al caldo ciò che state bevendo senza mettervi fretta, grazie al cavo USB di cui è dotato. Vi basterà attaccare il filo a una presa di corrente e poi poggiare la tazza sul prodotto Legami, realizzato nella delicatissima forma di un disco in vinile. Al momento è disponibile ad appena 5,47€ invece di 6,49€.

Chiave Universale LiRiQi

Utile e super conveniente, questo set di chiavi a bussola è adatto per dadi standard da 1/4 a 3/4 pollici e dado metrico da 7 mm a 19 mm. Non solo è un prodotto che può esservi di supporto in qualsiasi momento, ma è anche un piccolo regalo estremamente versatile, ottimo anche per chi si diletta del fai da te. Il set di chiavi a bussola universali, disponibile a soli 9,99€, comprende 54 spilli singoli in acciaio al Cromo Vanadio, forgiati con un eccellente trattamento termico che tiene i bit del cacciavite stretti e continui, assicurandovi che non scivolino.

Penna per la Pulizia per Airpods

Il kit di pulizia per AirPods è ciò di cui avevate bisogno ma che, fino a ora, non sapevate esistesse. Si tratta di una penna leggera e fine con testine ricambiatili, in grado di assicurarvi la massima igiene dei vostri auricolari. Una testina è realizzata in morbido tessuto floccato di peluche, resistente e non facile da staccare o rompere. L’altra invece è dotata di un pennino in acciaio inossidabile ad alta precisione. Ovviamente potrete sfruttare il set anche per altri dispositivi, come il vostro smartphone o il vostro tablet. Ad ora, costa appena 7,99€ invece di 9,99€.

Portachiavi Multifunzione

Se state cercando un portachiavi super vestaglie, quietista proposta è perfetta per voi, disponibile ad appena 9,99€. Pur essendo piccolo e super portatile, è anche pensato per garantirvi un totale di 14 funzioni, tra cui righello, coltello per filo, lima, apribottiglie, chiave a brugola da 10 mm, chiave a brugola da 8 mm, chiave a brugola da 7 mm, da 6 mm eda 5,5 mm, taglia corda, cacciavite a croce e cacciavite a brugola.

