Come vi stiamo raccontando in questi giorni, le Offerte di Settembre di Amazon si stanno dimostrando un’occasione d’acquisto particolarmente ghiotta, tanto per la qualità dei prodotti proposti, tanto per il volume degli sconti che, francamente, sembrerebbero voler competere anche con momenti ben più attesi come il Prime Day o il Black Friday.

Di esempi, in tal senso, lo store è davvero pieno, e tra i vari oggi vi proponiamo questa splendida friggitrice ad aria, prodotta dal brand emergente Chymoys, e caratterizzata da un design che parrebbe più simile ad un tradizionale forno elettrico che ad una friggitrice ad aria, con una capienza che arriva addirittura a 25 litri, e capace di cuocere un pollo intero!

Il prezzo è ottimo: 149,99€ contro i 219,99€ del prezzo originale, ovvero uno sconto del 32%, pari a ben 70 euro! Non pochi per un prodotto tanto capiente e versatile, in grado di azzerare l’utilizzo del più tradizionale forno a incasso, presente in ogni casa, e spesso energivoro.

Con le sue dimensioni, circa 5 volte più grandi rispetto alla media dei prodotti simili, la friggitrice ad aria Chymoys, è caratterizzata da un design a 4 strati, che vi permetterà di cuocere contemporaneamente diversi alimenti, tutti in un colpo solo, così che con un’unica cottura possiate preparare un intero pasto, anche per più persone, risparmiando così molto tempo ma, soprattutto, diversi KW in bolletta.

Il bello è che non ci sono davvero limiti alle pietanze che potrete preparare, e si va dalle classiche patatine, sino a cibi ben più “complessi” e voluminosi, come arrosti, dolci e, perché no, persino lievitati come pane e pizza.

Grazie all’ottima potenza di 1800 W, combinata con una ventola incorporata e ben 6 elementi riscaldanti, il flusso d’aria calda è costante e continuo, garantendo così una cottura uniforme e veloce, senza però asciugare gli alimenti, pur permettendovi di ottenere una piacevole croccantezza, anche senza l’aggiunta di olio o grassi animali.

Facile da pulire, e riccamente accessoriato, così da permettervi la preparazione di diverse tipologie di manicaretti, questa friggitrice ad aria Chymoys dispone persino di un pannello di controllo touch a LED, con cui potrete selezionare il miglior programma di cottura rispetto al vostro piatto, nonché una solida e resistente porta in vetro Low-E a doppio strato, capace di isolare il calore interno (che può raggiungere temperature moto elevate), riducendo al minimo la dispersione, per una cottura rapida e, ancora una volta, con un basso impatto sulla bolletta elettrica.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questa promozione, invitandovi ad approfittare degli ottimi prezzi proposti, prima che questi tornino alle origini o, peggio, che l’offerta termini del tutto.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!