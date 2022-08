Se aspirate a un ascolto ad alta qualità, a prescindere che siano auricolari, cuffie o altoparlanti, troverete nelle offerte di settembre Amazon i prodotti di vostro interesse a prezzi mai visti finora, o quanto meno a cifre che non vedevamo da diversi mesi. Tutti gli appassionati di audio, dunque, dovrebbero dedicare pochi minuti del loro tempo per dare uno sguardo alla pagina promozionale dedicata, nonché alla lettura di questo articolo qualora vogliano scoprire le offerte più interessanti.

Per questo evento dedicato all’arrivo di settembre, il portale ha selezionato i prodotti migliori dei brand più blasonati, tagliandone il prezzo anche di oltre il 50%. La scelta è davvero ampia, con ogni genere di dispositivi audio con cui ascoltare musica dentro o fuori casa o con cui effettuare e rispondere alle chiamate comodamente e farsi sentire dall’altra parte in modo chiaro. Troverete quindi solo prodotti di alto livello come il JBL Boombox 2 che, dopo essere stato proposto per quasi tutto il 2021 e 2022 a ben oltre 400€, potrà ora essere acquistato a soli 369,99€ per un tempo limitato.

Il JBL Boombox 2 non è il tipico altoparlante Bluetooth disponibile in commercio, dal momento che si differenza dalla massa per le sue prestazioni molto superiori rispetto ai suoi simili, che lo rendono perfetto non solo per chi piace ascoltare la musica ad alto volume, ma anche per chi non vuole scendere a compromessi in termini di qualità assoluta.

Copiato, almeno esteticamente, da numerosi brand sia importanti che emergenti, il JBL Boombox 2 dispone di due grossi driver e di due tweeter attivi ad alte prestazioni, oltre che da due radiatori passivi situati alle due estremità che permettono alla gamma bassa di essere ancora più presente. Ciò che ne consegue è una qualità audio quasi senza paragoni per un dispositivo portatile, che si alimenta tramite una batteria con autonomia fino a 24 ore.

A rendere ancora più potente il JBL Boombox 2 ci pensa la tecnologia proprietaria PartyBoost, che permette di collegare altri diffusori che si trovano nelle vicinanze per ottenere un effetto stereo realistico, aumentando così il coinvolgimento della musica.

In ogni caso, vi suggeriamo comunque di consultare la pagina che Amazon sta dedicando all’evento, perché attraverso di essa avrete a disposizioni tutti, ma proprio tutti i prodotti che Amazon si prodigherà di scontare non solo nelle prossime ore, ma anche nei prossimi giorni, e dove potrete rintracciate anche alcune ottime offerte sfuse!

I migliori dispositivi audio in offerta

