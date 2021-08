Offerte di settembre Amazon: prezzi d’occasione su tanti prodotti per lo sport e il tempo libero!

Torniamo nuovamente su Amazon per segnalarvi le nuove offerte che riguardano gli articoli per lo sport e il tempo libero, compatibili con la nuova iniziativa denominata “Offerte di Settembre”. In questa nuova tornata di sconti potrete acquistare molteplici prodotti, come attrezzatura d’allenamento, tapis roulant, bottiglie e tanto altro ancora, il tutto con tagli di prezzo che possono raggiungere una percentuale del 50%!

Come facilmente intuibile nel precedente paragrafo, la promozione include un numero copioso di prodotti ma, tra le varie offerte attualmente disponibili, vi consigliamo di valutare l’acquisto del tapis roulant YM TAP100. Generalmente commercializzato a 349,97€, è ora acquistabile a “soli” 289,97€, grazie ad uno sconto del 17% che ne ha tagliato il prezzo consigliato di ben 60,00€.

Stiamo parlando di un tapis roulant estremamente compatto, capace dunque di posizionarsi in qualsiasi stanza della vostra abitazione. Include al suo interno dodici programmi di allenamenti preimpostati, con i quali è possibile allenarsi duramente in base alle proprie caratteristiche fisiche oppure ad uno specifica scheda.

Questo prodotto, inoltre, vanta un ampio display digitale LCD, che permette di regolare la velocità e le modalità di funzionamento. Possiede anche una chiave di sicurezza per poter arrestare prontamente i rulli e può raggiungere una velocità massima di 10 km/h. Tra le sue specifiche troviamo anche la possibilità di collegare il proprio smartphone e di proiettare videocorsi sulla propria TV o PC.

Insomma, un tapis roulant dalle ottime funzionalità e con buone specifiche tecniche. Tuttavia, questa non è l’unica offerta compatibile con la promozione, motivo per cui vi invitiamo a consultare l’apposita pagina del portale, in modo tale da leggere in prima persona quello che meglio si addice alle vostre esigenze.

