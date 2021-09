Offerte di settembre Amazon: sconti fino al 43% sui tagliacapelli BaByliss

Mancano ormai pochissime ore alla conclusione dell’iniziativa delle “Offerte di Settembre” di Amazon, eppure le occasioni di ottenere un ingente risparmio non sono ancora finite. Infatti, proprio in queste ore, il colosso statunitense ha avviato una nuova tornata di sconti sui migliori tagliacapelli del marchio BaByliss, con sconti che possono toccare quota 43%!

Amazon, come da tradizione, ha creato una lista di prodotti compatibili con la promozione abbastanza lunga e variegata ma, tra le varie offerte, vi consigliamo di dare uno sguardo al kit multiuso BaByliss E837E X-10, un articolo capace di lavorare su diverse parti del corpo come barba, capelli e corpo. Generalmente disponibile a 59,90€, ora potrete acquistarlo a 34,39€, a seguito di uno sconto del 43% sul prezzo consigliato dal produttore.

Stiamo parlando di un prodotto che garantisce un taglio rapido e ultra-preciso, in qualsiasi circostanza e, soprattutto, su ogni zona del corpo. Vanta, inoltre, diversi accessori per poter soddisfare le esigenze di rasatura e depilazione di un uomo, grazie alla presenza di testine come quelle di precisione, naso/orecchie e quella per la rasatura del corpo.

Tra le sue caratteristiche tecniche, questo kit multiuso possiede una batteria agli ioni di litio in grado di garantire un’autonomia di 40 minuti, con una sola ricarica. E poi, la sua intera struttura è resistente all’acqua, infatti è possibile lavare sotto l’acqua la testina per poter effettuare una manutenzione semplice ed efficace.

Insomma, un prodotto dalle ottime specifiche tecniche, perfetto per coloro che desiderano avere, in un unico prodotto, molteplici soluzioni. Ciò detto, visto il gran numero di prodotti attualmente in sconto sul portale statunitense, vi consigliamo di dare uno sguardo all’apposita pagina del portale, al seguente indirizzo, cosicché possiate scegliere quello che meglio si addice alle vostre esigenze.

