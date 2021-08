Offerte di settembre Amazon: sconti fino al 49% sui prodotti per la tua smart home!

Dopo avervi proposto quelle che sono le migliori offerte di settembre, ci dedichiamo ad una nuova promozione lanciata da Amazon, che vede in offerta una vasta selezione dispositivi smart per la vostra casa. Il catalogo vanta una selezione piuttosto variegata di videocamere di sorveglianza, sensori della temperatura e sistemi di sicurezza con sconti che in alcuni casi arrivano fino al 49%

Come già anticipato nel paragrafo precedente, i prodotti in offerta per l’iniziativa in questione sono davvero tanti, tuttavia vogliamo porre alla vostra attenzione l’ottimo set base di sicurezza Bosch Smart Home, che oggi essere vostro a soli 199,90€ invece di 245,86€ in seguito ad uno sconto del 19% .

Il cuore pulsante di questo pacchetto base risiede nel suo controller Bosch Smart Home, essenziale per gestire tutti i dispositivi intelligenti installati nella vostra casa e per assicurarne il corretto funzionamento. Oltre all’elegante e affidabile sensore di movimento, che potrete installare comodamente su porte e finestre, il set base Bosch Smart Home, comprende un sensore antifumo la cui sirena integrata può fungere da deterrente per gli intrusi.

Infatti, qualora il rilevatore di movimento dovesse registrare un’anomalia, il sensore antifumo inoltrerà l’informazione al controller Bosch Smart Home che attiverà la sirena, così da indurre alla fuga eventuali ospiti indesiderati. Facile e semplice da installare, questo incredibile sistema di sicurezza, oltre ad essere compatibile con gli assistenti vocali Google e Alexa, può essere facilmente gestito attraverso l’apposita app Bosch Smart Home, che invierà una notifica al vostro smartphone con la quale potrete selezionare la chiamata d’emergenza, qualora dovesse presentarsi una potenziale minaccia.

Il set base di Bosch è dunque, una scelta ideale per chiunque sia alla ricerca di un’ottima soluzione per sorvegliare casa quando lontani da essa, o per stare tranquilli durante le prossime vacanze estive! Le offerte smart home non si limitano solo a questo straordinario sistema motivo per cui, oltre a suggerirvi di dare un’occhiata alla nostra selezione di prodotti, che troverete qui in calce, vi invitiamo a visitare la pagina dedicata per scoprire quella che è l’intera proposta di Amazon, così da non perdervi nessuna delle ottime offerte di questa giornata. Infine, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi. Buono shopping!

