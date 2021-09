Offerte di settembre Amazon: tante offerte per i nostri amici a 4 zampe

Siamo quasi arrivati alla conclusione di questa intensa giornata di sconti, nel corso della quale vi abbiamo offerto ancora tantissime offerte, provenienti da quello che si prospetta un inizio di settembre coi fiocchi, merito ovviamente delle molteplici offerte di settembre targate Amazon che, fino al 7 settembre, continueranno a tenerci compagnia.

Ebbene, dopo tanti articoli dedicati agli sconti più disparati, è ora il momento di dedicarsi anche ai nostri amici a quattro zampe, giacché Amazon ha riservato loro tante ottime occasioni, permettendovi di risparmiare su di una serie di articoli che vi aiuteranno a prendervi cura del vostro animale domestico.

Giocattoli, tiragraffi e passeggini sono solo alcuni degli articoli che troverete in questa tornata di offerte, dato che la selezione è talmente vasta e ricca di prodotti che sarà necessario visitare 3 pagine per scoprirli tutti. Ad ogni modo, i possessori di cani potrebbero essere interessati al passeggino pieghevole Pawhut, perfetto quando volete o necessitate di portare il vostro cane con voi in totale sicurezza. Come scopriremo a breve, si tratta di un passeggino ben curato e di qualità, sul quale potrete risparmiare un ottimo 25% e affrontare una spesa di soli 54,71€.

Le dimensioni sono di 76 x 52 x 95cm, il che rendono questo passeggino adatto per cani di taglia piccola e media. Grazie alla progettazione pensata appositamente per loro, il vostro cane potrà entrare e uscire facilmente, mentre le finestre traforate assicureranno un ottimo passaggio dell’aria. La sicurezza e il comfort del cane saranno affidate ad una struttura solida in acciaio e al tessuto Oxford 600D di alta qualità, oltre che a 2 cinghie di sicurezza per evitare che i cani più atletici escano. Rimanendo a tema sicurezza, vi segnaliamo che le ruote sono da ben 6 pollici e, nonostante ciò, assicurano uno scorrimento facile. Insomma, ovunque vogliate portare il vostro cane, il passeggino pieghevole Pawhut sarà di grande aiuto, oggi ad un prezzo decisamente più accessibile.

