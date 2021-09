Offerte di settembre Amazon: tante offerte su dolci e caramelle

Se foste desiderosi di fare una piccola scorta di dolciumi, allora questa notizia potrebbe fare al caso vostro. Vi segnaliamo, infatti, che le promozioni appartenenti alle “Offerte di Settembre” di Amazon includono una vasta selezione di dolciumi appartenenti ai migliori brand del mercato come Haribo, Goleador e Chupa Chups, il tutto con sconti che possono superare il 32%!

D’altronde, non c’è miglior modo per accompagnare la visione di film e serie TV se non con uno snack, soprattutto considerando l’arrivo della stagione autunnale e invernale. Amazon, si sa, conosce bene i gusti dei suoi clienti, e questa offerta non è la prima ad apparire nella sezione offerte del portale. Ebbene, come abbiamo specificato, in questa nuova tornata di sconti troverete le migliori confezioni di dolci del mercato, con una minuziosa selezione di cioccolata, caramelle gommose e chewing gum.

Tra le proposte del portale vi segnaliamo la presenza della confezione da 144 pezzi di Goleador Dribbling, ovvero delle caramelle gommose frizzanti al gusto di frutti assortiti. Originariamente vendute a 14,40€, quest’oggi sono disponibili a “soli” 11,49€, grazie ad uno sconto del 20%, che hanno abbattuto il prezzo consigliato di 2,91€ che, nel caso delle caramelle, non sono affatto pochi.

Gli amanti dei Chupa Chups potranno, invece, acquistare la confezione da dieci lecca-lecca ai gusti assortiti alla frutta, che rappresentano sicuramente una valida idea regalo per bambini. Solitamente questa confezione è venduta a circa 8,90€, ma fino a domani potrà essere vostra a “soli” 6,59€, a seguito di uno sconto del 26%.

Insomma, avrete capito che i prodotti promozionati sul portale Amazon sono molti e variegati, per questo motivo il nostro consiglio è quello di visitare la pagina relativa alla promozione, al seguente indirizzo, cosicché possiate trovare lo snack perfetto per i vostri gusti e, soprattutto, le vostre esigenze.

