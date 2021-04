Offerte giardinaggio, arredo e fai da te, fino al 50% di sconto sui migliori prodotti!

Dopo avervi proposto gli imperdibili di eBay, vogliamo ora segnalarvi che sulla piattaforma è possibile anche acquistare tanti articoli di giardinaggio e per il fai da te, in quella che è una vera super offerta, con sconti che arrivano a ribassare i prezzi anche del 50%. Queste promozioni vi permetteranno di risparmiare decine e decine di euro nell’acquisto di prodotti come barbecue, poltroncine da giardino, ombrelloni e tanti prodotti pensati per la cura del giardino, quindi approfittatene quanto prima ora che la primavera è arrivata!

Come detto, sono diverse le occasioni di acquisto in questa nuova promozione di eBay, e tra le migliori vi segnaliamo il barbecue a gas Campingaz Adelaide a soli 226,99€ che, considerato anche il fatto che ci stiamo per avvicinare alla stagione estiva, si propone come un barbecue versatile e di elevata qualità ad un prezzo molto interessante. Una vera occasione da cogliere al volo!

Il funzionamento di Campingaz Adelaide avviene tramite l’ausilio del gas, che è probabilmente il metodo più semplice e veloce per cuocere i vostri alimenti preferiti all’aria aperta, e la differenza di cottura non è poi così diversa rispetto ad una soluzione tradizionale a carbone. Inoltre, la sua struttura in acciaio combinata con il legno d’acacia mette in risalto il design compatto e funzionale. La parte di cottura di Campingaz Adelaide vanta una doppia superficie, composta da griglia e piastra, in modo da soddisfare ogni esigenza ed adattarsi a molteplici pietanze.

Oltre al Campingaz Adelaide, gli amanti del fai da te potrebbero trovare interessante l’offerta che vede questo cassetto porta attrezzi, con ben 70 strumenti suddivisi in vari ripiani per conservarli in sicurezza, il cui sconto di oltre 100€ farà sì che chiunque necessiti di riporre in modo ordinato i propri utensili di considerarne l’acquisto.

Insomma, avrete capito che i prodotti inclusi in questa iniziativa di eBay sul giardinaggio, sull’arredo e sul fai da te include veramente molte proposte, e noi non possiamo far a meno di consigliarvi di visitare l’intera proposta del portale, così che possiate trovare quella perfetta per voi. Infine, prima di lasciarvi al catalogo virtuale di eBay, vogliamo ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

