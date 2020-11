Offerte giochi da tavolo per la settimana del Black Friday

Se siete appassionati di giochi da tavolo, il Black Friday è sicuramente una ghiotta occasione per potersi accaparrare qualche pezzo da aggiungere alla vostra collezione o, perchè no, recuperare qualche gioco storico che ancora non siete riusciti ad acquistare. Mentre vi segnaliamo qualche offerta interessante, vi suggeriamo di dare un’occhiata alla pagina contenente tutte le migliori offerte di questo Black Friday, cosicché possiate monitorare tutti i prodotti di vostro gradimento.

Jumanji è stato un film che ha segnato l’infanzia di molte persone nate negli anni ’90, complice anche uno splendido Robin Williams nei panni di Alan Parrish, che veniva risucchiato nel gioco da tavolo maledetto, per poi ritornare nel nostro mondo molti anni dopo per poter concludere la partita iniziata tanto tempo prima. Se siete fan della pellicola, potrete ora portarvi a casa la replica di Jumanji, realizzata in maniera impeccabile! Certo, non vi trasporterà nella giungla, ma vi regalerà tantissime ore di divertimento, ad un prezzo decisamente competitivo: il gioco è infatti in offerta a 23,49€, contro i 33,99€ del prezzo di listino!

Non sei abbonato al servizio di Amazon Prime? Clicca qui per effettuare l’iscrizione!

Di tutt’altra risma è invece Arkham Horror, un’esperienza pensata per tutti i fan dell’universo letterario creato da H.P. Lovecraft e per tutti gli amanti dell’horror: in questa avventura, saremo chiamati, nei panni di investigatori, a risolvere dei misteri legati ad alcuni strani fenomeni e dovremo fare di tutto per fermare i Grandi Esseri e sventare la fine del mondo. In questa nuova edizione completamente rivista, troviamo una veste grafica completamente rinnovata e una serie di regole riviste e ampliate dallo stesso creatore del gioco Richard Launius. Decisamente una ghiotta occasione, visto anche il prezzo: 26,99€ contro i 49,90€ del prezzo di listino!

Vi mettiamo in calce una lista di altre offerte sui giochi da tavolo presenti per il Black Friday, ma per vederle tutte vi rimandiamo comunque alla pagina dedicata, cosicché possiate monitorarle tutte e non lasciarvi sfuggire nulla. Infine, vi suggeriamo di iscrivervi subito ai nostri quattro canali Telegram, così da poter monitorare le migliori offerte del Prime Day in tempo reale e dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buon Black Friday!

La nostra selezione di prodotti

Altre offerte del Black Friday Amazon

Sottoscrivi i servizi Amazon in offerta!

Amazon Music – 3 mesi gratis per i clienti Amazon Prime che non hanno mai provato Amazon Music Unlimited possono iscriversi al servizio di abbonamento musicale premium con accesso illimitato a oltre 60 milioni di brani senza pubblicità.

per i clienti Amazon Prime che non hanno mai provato Amazon Music Unlimited possono iscriversi al servizio di abbonamento musicale premium con accesso illimitato a Audible – I clienti Amazon Prime che iniziano il periodo di prova di Audible effettuando l’iscrizione su Amazon.it o su un dispositivo Echo e rimangono iscritti più di un mese, ricevono un buono sconto di 10€ da spendere su migliaia di prodotti su Amazon.it.

I clienti Amazon Prime che iniziano il periodo di prova di Audible effettuando l’iscrizione su Amazon.it o su un dispositivo Echo e rimangono iscritti più di un mese, ricevono un da spendere su migliaia di prodotti su Amazon.it. Kindle Unlimited – I clienti Prime che non sono iscritti a Kindle Unlimited possono iscriversi gratis per 2 mesi.

I clienti Prime che non sono iscritti a Kindle Unlimited possono iscriversi Amazon Fashion – Fino al 40% di sconto su una selezione di prodotti dei marchi Amazon Fashion, tra cui Goodthreads, Iris & Lilly, find. e Truth & Fable.

su una selezione di prodotti dei marchi Amazon Fashion, tra cui Goodthreads, Iris & Lilly, find. e Truth & Fable. Amazon Warehouse – I clienti Amazon Prime risparmiano un ulteriore 20% su migliaia di prodotti usati e ricondizionati per cucina, casa, ufficio, sport e attività all’aperto, inclusi i principali elettrodomestici, mobili, decorazioni per la casa e molto altro ancora.

I clienti Amazon Prime risparmiano su migliaia di prodotti usati e ricondizionati per cucina, casa, ufficio, sport e attività all’aperto, inclusi i principali elettrodomestici, mobili, decorazioni per la casa e molto altro ancora. Prime Now – Dall’1 al 25 ottobre su Prime Now i clienti Prime riceveranno 5€ di sconto ogni 5 prodotti acquistati.

– Dall’1 al 25 ottobre su Prime Now i clienti Prime Prime Video – Per tutta la durata di Prime Day, tutti i clienti possono accedere ad una selezione di film in offerta da acquistare a 4,99€ o noleggiare a 1,99€.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!