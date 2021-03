Offerte pneumatici di Pasqua su Gommadiretto, risparmia con questi codici!

In vista delle festività pasquali, a proporre ottime occasioni di risparmio è anche Gommadiretto, il sito che vi permette di acquistare pneumatici, cerchi e ruote per svariati veicoli. L’offerta, valida fino a 6 aprile, vede protagonista diversi codici sconto, ognuno usabile a seconda della spesa che si andrà a sostenere. Si va da un risparmio minimo di 5€ spendendo almeno 150€ fino ad un massimo di 25€ qualora spendiate oltre 550€. Come immaginerete, potrebbe rivelarsi un’ottima occasione per sostituire i pneumatici della propria vettura con quelli adatti alle temperature estive, soprattutto se avete ancora gomme invernali o le cosiddette quattro stagioni.

Oltre ad avere prezzi competitivi, Gommadiretto saprà consigliarvi il modello di pneumatici più adatti alla vostra vettura. Per ricevere i suggerimenti, vi basta inserire il nome del veicolo interessato e il sistema analizzerà quelle che sono le migliori soluzioni per voi. Per permettervi di cercare i pneumatici giusti nel più breve tempo possibile, potrete persino inserire le dimensioni della gomma, ricevendo consigli ben mirati.

Assodato che su Gommadiretto potrete acquistare qualsiasi tipo di pneumatico in modo rapido e senza sforzi, è arrivato il momento di scoprire quale codice sconto inserire nell’apposita sezione per poter risparmiare le cifre sopra citate. Come anticipato, il portale ha riservato più di un codice sconto, lasciando a voi il compito di selezionare quello giusto, ed ecco perché troverete in calce una breve guida che vi indicherà il codice da utilizzare in base alla somma che andrete a spendere.

EASTERDEALRDIT-5 per gli acquisti oltre 150€

EASTERDEALRDIT-10 per gli acquisti oltre 250€

EASTERDEALRDIT-15 per gli acquisti oltre 350€

EASTERDEALRDIT-25 per gli acquisti oltre 550€

Detto ciò, non ci resta che consigliarvi di visitare la pagina ufficiale di Gommadiretto e decidere quale pneumatici montare sulla vostra vettura.

