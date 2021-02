Offerte su caffé, ginseng e non solo su Amazon!

Mentre continuano le promozioni relative al mondo dei videogiochi della Amazon Gaming Week, sul portale è possibile trovare anche tante altre offerte non strettamente tecnologiche e nello specifico stavolta vogliamo segnalarvi quelle che riguardano le cialde di caffè! Infatti in queste ore è possibile trovare brand molto affermati del settore come Caffè Borbone, Yespresso ed Il Caffè Italiano, con le loro cialde compatibili con le maggiori macchinette presenti sul mercato a prezzi scontati, in grado di superare il 30% in certi casi. Poiché non ci è dato sapere quando terminerà questa offerta, il nostro consiglio è quello di approfittarne quanto prima per fare scorta del vostro caffé preferito!

Con questa promozione potrete acquistare un gran numero di qualità ad ottimo prezzo, come accade per le cialde Yespresso dove sarà possibile acquistare il pratico sacchetto formato risparmio da ben 160 capsule, suddivise in 10 confezioni da 16 porzioni, a soli 26,22€, ossia a meno di 17 cent per ogni cialda! Se non siete amanti del caffè non preoccupatevi, infatti in questa promozione troverete anche una fornitura di capsule di orzo, di ginseng e perfino di nocciolino, ossia una variante del cappuccino caratterizzata per l’appunto dalla presenza del sapore di nocciola, l’ideale per queste fredde giornate di febbraio.

È possibile poi trovare anche alcuni kit di degustazione, come accade per Il Caffè Italiano, che vi permetteranno di assaporare tutte le varie sfaccettature di caffè disponibili realizzati dal brand che si occupa di studiare le miscele perfette dal 1870. Vi troverete quindi a gustare caffè dai nomi ispirati alle più famose città italiane come Napoli, Roma, Firenze o Trieste, tutte caratterizzate da un gusto differente e classificate in base al tipo di intensità, e tutte suddivise in pratiche scatole da 10 capsule salva-aroma, così da preservare il giusto sapore di ogni chicco.

Avrete capito che la quantità di fragranze di caffè incluse in questa promozione di Amazon sono molte, e per questo il nostro consiglio non può che essere quello di visitare l'apposita pagina sul portale, così da trovare la cialda perfetta in base alle vostre preferenze.

