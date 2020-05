Offerte su tantissimi prodotti per la cura della persona su MediaWorld

Da Mediaword è sempre tempo di promozioni! Dopo avervi segnalato le offerte sulla mobilità elettrica e sui climattizatori, Mediaworld ha iniziato la promozione “La Tecnologia vi fa belli” che durerà fino al 24 Maggio, mettendo in offerta numerosi prodotti per la rasatura, epilazione e cura del corpo, il tutto mantenendo il tasso zero e con l’opzione di consegna a casa oppure di ritiro in negozio.

In questa selezione sono presenti numerosi prodotti per la cura dei capelli come phon oppure piastre e spazzole modellanti per dare carattere a qualsiasi acconciatura. Non mancano poi i rasoi elettrici, dedicati alla cura della barba o dei capelli da uomo, o le macchine depilatrici per le donne, ed alcuni prodotti per la cura orale dei più piccoli. Sono presenti inoltre alcuni strumenti utili per la salute come macchine per la pressione ed un vasto numero di termometri ad infrarossi a partire da quelli a 29,99€, che in questo periodo diventano uno strumento fondamentale per la riapertura delle attività commerciali.

Il nostro invito è sempre quello di andare nella pagina dedicata alla promozione “La tecnologia vi fa belli” di Mediaworld e di consultare tutte le offerte disponibili, in modo da non perdervi nemmeno una di queste invitanti occasioni soprattutto perché avete tempo fino al 24 Maggio. Infine, vi ricordiamo che se siete alla ricerca di sconti, promozioni lampo o di coupon sconto, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

Le migliori offerte Mediaworld

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!