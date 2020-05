Offerte Surface: fino al 25% di sconto sul Microsoft Store

Vi segnaliamo che sullo store Microsoft si sono interessanti sconti fino al 25% sui dispositivi Surface più recenti. Macchine performanti e leggere, realizzate con lo specifico intento di soddisfare le esigenze di professionisti e studenti che necessitano sì di tanta potenza ma anche di estrema portabilità.

Tra gli sconti sicuramente più allettanti c’è quello relativo al Surface Book 2, che viene proposto a 2.499,00 euro anziché gli originali 3.499,00€ euro con un risparmio di ben 1.100 euro sulla configurazione base! L’ultrabook è disponibile sia inversione da 13,5 che da 15 pollici, con processori i5 o i7 di ottava generazione e scheda grafica Nvidia MX 250, con SSD da 128GB a 1TB.

Vale sicuramente la pena valutare lo sconto su Surface Go 2, presentato qualche settimana fa. Il piccolo tablet 2 in 1 è acquistabile a 577,99 euro in bundle con la cover con tasti di un colore a scelta e un anno di abbonamento a Microsoft 365. Infine, è possibile risparmiare fino a 400 euro acquistando il Surface Pro 7 portatile ultra leggero di fascia alta con display da 12,3 pollici e processori Intel i3, i5 e i7 di decima generazione.

Ovviamente, queste sono solo alcune delle offerte che abbiamo selezionato per voi e pertanto, come sempre, l’invito è quello di consultare l’intero catalogo di proposte Microsoft, così da poter selezionare quella che più si confà alle vostre esigenze. Infine, vi ricordiamo che se siete alla ricerca di sconti, promozioni lampo o di coupon sconto, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

