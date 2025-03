Oggi è il giorno perfetto per comprare il Google Pixel 9 con SCONTO e COUPON!

Vedi offerta su Amazon

Il Google Pixel 9 è in offerta su Amazon a 799€ invece di 999€, con uno sconto del 20%! Non solo, attivando il coupon in pagina potrete ottenere un ulteriore risparmio di 50€ arrivando al costo finale di 749€. Questo smartphone vi stupirà con la sua potente intelligenza artificiale che vi permetterà di scattare foto straordinarie e modificarle con funzionalità avanzate. Il display Actua da 6,3" è più luminoso che mai, mentre la batteria garantisce 24 ore di autonomia. Con 7 anni di aggiornamenti garantiti, è un investimento che dura nel tempo.

Google Pixel 9, chi dovrebbe acquistarlo?

Google Pixel 9 è consigliato a tutti gli appassionati di tecnologia che desiderano sperimentare il meglio dell'intelligenza artificiale in un dispositivo mobile. Con l'offerta di oggi rappresenta un'opportunità eccezionale per chi cerca uno smartphone potente e versatile. Se amate la fotografia e volete scattare immagini eccezionali in qualsiasi condizione, apprezzerete le funzionalità di editing basate sull'AI che vi permetteranno di correggere e migliorare anche le foto scattate con vecchi dispositivi.

Questo smartphone è particolarmente indicato per professionisti e studenti che hanno bisogno di uno strumento efficiente per pianificare e gestire progetti. Il display Actua da 6,3 pollici estremamente luminoso lo rende perfetto anche per chi utilizza spesso il telefono all'aperto. Con 7 anni di aggiornamenti garantiti, Google Pixel 9 è l'ideale per chi cerca un investimento tecnologico di lunga durata, offrendo prestazioni che miglioreranno nel tempo grazie ai continui aggiornamenti software e di sicurezza. La batteria garantisce fino a 24 ore di autonomia e con 256GB di memoria potrete conservare tutti i vostri contenuti senza preoccupazioni.

A soli 749€ invece di 999€ con sconto e coupon, il Google Pixel 9 rappresenta un investimento eccellente. La garanzia di 7 anni di aggiornamenti del sistema operativo e della sicurezza assicura un dispositivo sempre attuale e performante nel tempo. Si tratta di un'occasione imperdibile per chi desidera uno smartphone all'avanguardia con il meglio della tecnologia Google AI.