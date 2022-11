State pensando di acquistare dei nuovi prodotti, tra articoli tech, smartphone oppure elettrodomestici che vi supportano nella pulizia quotidiana? Allora non dovreste assolutamente farmi scappare le ultime offerte disponibili da Unieuro, solo per oggi. Il Black Friday Unieuro, di cui vi avevamo già parlato, sta ufficialmente giungendo al termine ma le offerte ancora disponibili sono davvero incredibili! Lo store ha creato un’intera sezione dedicata a questi articoli, con ribassi che arrivano fino al 50%,

Potrete trovare il prodotto perfetto per voi, da tablet e notebook Apple fino a smart TV Samsung ed elettrodomestici Philips disponibili a prezzi eccezionali, irripetibili sullo store per diverso tempo dopo il Black Friday. Tenendo presente la validità degli sconti in corso, il nostro consiglio è di effettuare i vostri acquisti nelle prossime ore!

Tra le proposte davvero imperdibili, da cogliere al volo entro sta sera, c’è la fantastica smart TV Samsung Series 7 QLED 4K da 55” disponibile a soli 699,90€ invece di 1.299,00€. Il televisore in questione vi assicura una visione eccezionale grazie alla sua evoluta definizione in 4K, in modo tale da vivere la visione di film e serie TV al meglio delle possibilità. I dettagli sullo schermo sono più precisi, i colori estremamente vividi e pieni di sfumature, i contrasti incredibilmente profondi.

Il fulcro dell’ottima qualità garantita dalla smart TV Samsung è indubbiamente il Processore Quantum 4K che si occupa di trasformare i contenuti di ogni sorgente nella straordinaria risoluzione 4K. Inoltre, la presenza della feature Motion Xcelerator Turbo+ vi permette di vivere anche le scene più movimentate senza nessun tremolio e nessuna sfocatura.

La caratteristica appena citata, infatti, è l’ideale anche per i gamer che cercano una smart TV ideale per la propria console: il pannello della Samsung Series 7 ha un frame rate a 120hz per giocare al meglio, nel massimo della fluidità. Da non sottovalutare anche l’Object Tracking Sound Lite! Si tratta di una tecnologia che vi permette di entrare nell’azione di ogni singola scena, grazie ad un suono ancora più dinamico. L’audio surround 3D abbinato all’audio virtuale del canale superiore, vi offre un’esperienza sonora completamente immersiva.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Unieuro dedicata alle offerte, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!