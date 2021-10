Black Friday Unieuro, i prodotti da tenere d’occhio

Il Black Friday 2021 si sta avvicinando sempre di più, e sappiamo bene che la febbre degli sconti inizia a farsi sentire. Questa ricorrenza rappresenta l’occasione ideale per acquistare tantissimi prodotti hi-tech a prezzi decisamente convenienti, il tutto con sconti che possono raggiungere percentuali pazzesche, ma solo per pochissime ore.

In questo articolo, dunque, abbiamo pensato di proporvi quelli che, secondo il nostro parere, rappresentano i migliori prodotti da tenere in considerazione al Black Friday, in particolare quelli venduti dal portale Unieuro. Chiaramente, non possiamo sapere quali di questi articoli andranno in offerta, oppure quanto sarà corposo lo sconto applicato, ma siamo sicuri che potranno tornarvi utili.

Prima di passare alla rassegna, vi ricordiamo che abbiamo scelto prodotti appartenenti alle più disparate sottocategorie del portale, e aggiorneremo tale articolo settimanalmente, in modo tale da offrirvi una selezione sempre precisa e puntuale dei migliori prodotti, specie quelli che andranno sicuramente in sconto durante il Black Friday.

iRobot Roomba e5

Qualora vi interessasse l’acquisto di un robot aspirapolvere, l’iRobot Roomba e5 rappresenta non solo un’ottima soluzione, ma anche un autentico best-buy della categoria. Questo articolo possiede un contenitore dalla capacità di 0,6 litri, e può aspirare qualsiasi tipologia di sporcizia da tappeti, superfici rigide, laminato e piastrelle. Garantisce anche una buona autonomia di 90 minuti, grazie ad una batteria agli ioni di litio, ed un tempo di ricarica completa di 3 ore.

Nintendo Switch del 2019

Giocare è sempre bello e permette di riempire il tempo libero. Con ogni probabilità, il Black Friday rappresenterà una buona occasione per acquistare l’edizione del 2019 di Nintendo Switch. Si tratta della piccola console giapponese, che vi darà accesso ad un catalogo di titoli praticamente infinito e costantemente aggiornato con titoli esclusivi, indie del momento e vecchie glorie del passato. Insomma, Nintendo Switch è una console perfetta per la mobilità o per coloro che desiderano vivere esperienze indimenticabili.

Lenovo IdeaPad 3 15ADA05

Un altro prodotto da tenere in considerazione è il Lenovo IdeaPad 3 15ADA05. Stiamo parlando di un notebook dalle ottime specifiche tecniche, perfetto per coloro che vogliono un dispositivo per attività quotidiane, come la consultazione della posta elettronica o la navigazione su Internet. Vanta un processore AMD 3020E, abbinato a 4 GB di memoria RAM e 1 TB di spazio d’archiviazione HDD. Il suo display prevede un pannello LCD da 15,6 pollici con una risoluzione in HD.

Samsung Galaxy S21 5G

Ci sono smartphone dalle buone specifiche, ma sono pochi ad essere considerati top di gamma. Tra questi vi consigliamo di tenere in considerazione, durante il Black Friday, l’acquisto del Samsung Galaxy S21 5G. Si tratta di un prodotto di livello, a partire dal suo processore Samsung Exynos 2100, accompagnato da 8 GB di memoria RAM e 128 GB di spazio d’archiviazione. Oltre a ciò, garantisce ottimi scatti e registrazioni di assoluto livello, grazie ad un hardware prestante e un’ottimizzazione software di buon livello. Insomma, cosa chiedere di più?

Apple MacBook Pro da 13”

L’Apple MacBook Pro da 13” ha compiuto il suo debutto ufficiale lo scorso anno, ma rappresenta comunque una valida alternativa a tantissimi altri articoli presenti in commercio. Dunque, vi consigliamo di tenerne traccia, dato che possiede tutto il necessario per eccellere durante il montaggio di video o la modifica di immagini, oltre a tutte quelle attività quotidiane come la consultazione della casella di posta elettronica e la navigazione web. Stiamo parlando dunque di un prodotto assai consigliato.

