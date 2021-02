Ollo Store: arrivano le offerte su obiettivi e macchine fotografiche Sony!

Gli amanti della fotografia saranno felici di sapere che su Ollo Store ci sono attualmente ottimi sconti su una serie di obbiettivi e macchine fotografiche Sony, che vi permetteranno di risparmiare centinaia di euro sull’acquisto! Diciamo subito che il numero di modelli selezionati dal portale è molto limitato, ma le offerte sono talmente vantaggiose, tanto da valere sicuramente una rapida spulciata delle proposte del portale.

Tra quelli proposti in offerta, spicca senza dubbio il Sony FE 24-70mm f/2.8 G Master che, con il suo sconto di circa 700€, si propone come un vero e proprio affare per coloro che dispongono di una fotocamera compatibile con questo obbiettivo. Venduto a 1.699,00€ invece di 2.400,60€ (con un panno di pulizia e un braccialetto ufficiale Sony inclusi nel prezzo), si tratta di un modello appartenente alle ottiche più pregiate dell’azienda giapponese, realizzato in modo per essere utilizzato in qualsiasi condizione e per ottenere le massime prestazioni.

Uno dei suoi punti di forza è la fluidità delle ghiere, che vi permetterà di controllarlo velocemente, passando da una modalità di focus all’altra in modo istantaneo, oltre alla possibilità di bloccare sia lo zoom che la messa a fuoco, il tutto per portare la precisione di scatto ai vertici della categoria, soprattutto se abbinato a fotocamere della serie A7 di Sony. La lente del Sony FE 24-70mm f/2.8 G Master, dunque, vi farà ottenere scatti perfetti, ricchi di particolari e privi di qualsiasi distorsione, nonché un tocco artistico grazie all’apertura del diaframma che su questo modello si dimostra particolarmente morbida.

Le offerte di Ollo Store, quindi, tornano a farsi sentire e lo fanno con alcuni dei migliori obbiettivi e fotocamere Sony, le quali consigliamo di scoprirle tutte sulla pagina dedicata, oltre a poter controllare i prezzi di alcuni modelli scelti da noi direttamente in calce. Detto ciò, vi invitiamo ancora una volta ad iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

