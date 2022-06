Le pulizie, si sa, sono spesso un tormento, e specie col caldo che ci sta attanagliando in questo periodo, è ovvio che la pratica del pulire e dello spolverare, per quanto doverosa, si faccia più tediosa e pesante! Per questo, potreste optare per l’acquisto di un nuovo elettrodomestico che vi aiuti nel rendere le pulizie domestiche, quotidiane e non, più semplice e veloci.

Un esempio, in tal senso, è l’ottimo aspirapolvere senza fili Hoover H-Free 500, un prodotto leggero, pratico e maneggevole, che oggi è in sconto su Amazon ad un prezzo davvero conveniente, visto lo sconto proposto dal portale di circa 109 euro, che abbassa il prezzo d’acquisto dagli originali 299,00€ ai più accessibili 189,90€!

Un affare, specie considerando non solo la potenza, ma le caratteristiche generali di questo prodotto che, in appena 69 centimetri di altezza, condensa potenza, maneggevolezza e leggerezza, con lo scopo di rendere il rassetto di casa più rapido e confortevole, anche quando si tenda di raggiungere zone non proprio agevoli come angoli o soffitti.

Hoover H-Free 500, non è la classica scopa elettrica che si limita allo spolvero dei pavimenti, ma si dimostra molto utile nel raccogliere polvere e sporcizia in qualsiasi angolo della casa o, perché no, in spazi angusti come garage e automobili.

Il merito è del suo design modulare, che vi permetterà sia un uso classico della scopa elettrica, che un utilizzo sospeso, trasformando un classico aspirapolvere in una lancia portatile, che potrete tenere sospesa con una sola mano, per pulire così anche i punti più alti o più remoti.

In tal senso, è ovvio che parliamo di un elettrodomestico dalla massima versatilità e che, per altro, è anche dotato di una batteria di ottima qualità, capace di garantirvi fino a 40 minuti di autonomia in modalità automatica e 35 minuti in modalità silenziosa, che sono più che sufficienti per la pulizia una casa di medie o grandi dimensioni.

Ricchissima di accessori, e persino in grado di tenersi in piedi da sola (il che aumenta esponenzialmente le modalità con cui potrete conservarla o tenerla da parte), la Hoover H-Free 500 è, in sostanza, un’alleata ideale per le vostre pulizie domestiche, ed in sconto com’è a meno di 190 euro, rappresenta certamente un affare da non perdere! Per questo, vi suggeriamo di visitare quanto prima la pagina dedicata alla promo, così da completare il vostro acquisto prima che essa vada esaurita o, peggio, subisca un gravoso rincaro.

