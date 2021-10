Oltre 130 euro di sconto sul robot aspirapolvere iRobot Roomba 981!

Vi segnaliamo che su Amazon è disponibile un’ottima offerta relativa all’aspirapolvere robot iRobot Roomba 981, che dagli originali 509,90€, è oggi in sconto ad appena 379,90€, con uno sconto netto del 25% che, considerando il pedigree del produttore, non è affatto da sottovalutare, giacché proprio iRobot era e resta il punto di riferimento del mercato degli aspirapolvere smart, sia per ciò che concerne l’innovazione tecnica che la qualità generale, con dispositivi che, il più delle volte, restando saldamente in cima alle vendite di Amazon per mesi, come i prodotti più venduti (e consigliati) della loro categoria.

Per ciò che concerne questo specifico modello, iRobot Roomba 981 è un articolo un po’ datato, ma ancora sorprendente dal punto di vista delle performance, tant’è che resta uno dei più venduti nell’ormai ampia scuderia iRobot, specie considerato che, pur essendo arrivato sul mercato nel 2018, è di per sé un acquisto più sensato di tanti altri articoli simili, anche al netto di prezzi simili o più bassi.

Il motivo è semplice: se si parla di Roomba si parla del meglio in circolazione, e iRobot Roomba 981 non è da meno in tal senso, specie grazie agli arcinoti sensori Dirt Detect, che permettono a robot di analizzare le superfici alla ricerca dello sporco, identificando quelle che sono le aree più sporche della casa.

Su esse, il robot effettua poi una pulizia in 3 fasi che, tenendo conto delle aree più sporche, vi garantirà una rimozione totale di polvere e sporcizia, con risultati davvero egregi, laddove la concorrenza opta invece sin troppo spesso per dei sistemi randomici, che non solo impiegano più tempo per la pulizia, ma comportano anche risultati molto più incerti e scadenti.

iRobot Roomba 981, inoltre, è compatibile con i dispositivi Google Assistant e Alexa, sicché vi sarà possibile avviare la puliza tramite controllo vocale, potendo così pulire casa senza neanche lo sforzo minimo necessario per l’utilizzo di un telecomando dedicato!

Insomma, iRobot Roomba 981 è un aspirapolvere robot davvero ottimo! Una scelta sensatissima per chiunque voglia portarsi a casa un dispositivo potente, funzionale, duraturo, e dotato di spazzole che siano in grado di affrontare qualsiasi tipo di superficie. Un must, che grazie all’offerta Amazon di oggi potrà essere vostro a soli 379,90€! Un prezzo abbordabilissimo per un prodotto che, lo ricordiamo, è parte di quella che è la migliore scuderia di robot domestici attualmente sul mercato!

Ciò detto, non ci resta altro da fare che indirizzarvi verso la pagina d’acquisto di questo ottimo prodotto, ricordandovi che esso è comunque solo uno dei tanti articoli in sconto su Amazon, motivo per cui vi invitiamo a consultare quella che è l’intera pagina dedicata alle offerte. Infine, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

