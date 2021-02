Oltre 300€ di giochi nel nuovo Humble Choice Febbraio 2021!

Come ogni mese, anche in questo febbraio Humble Bundle ha deciso di deliziare i giocatori PC con un ricchissimo Humble Choice, contenente questa volta oltre 300 euro di giochi a un prezzo super. L’intrigante Outward con tanto di DLC, il meraviglioso Trine 4, l’adrenalinico Valfaris e molti altri ancora: i giochi dell’Humble Choice Febbraio 2021 sono molti e tutti di valore. Un mese, insomma, particolarmente ricco, perfetto per celebrare al meglio San Valentino.

Ecco i titoli disponibili nell’Humble Choice Febbraio 2021:

Outward + The Sorobeans and Outward Soundtrack

Valkyria Chronicles 4 Complete Edition

Endless Space 2 – Digital Deluxe Edition

Moving Out

Trine 4: The Nightmare Prince

The Wild Eight

Train Station Renovation

Valfaris

Werewolf: The Apocalypse – Heart of the Forest

Lovecraft’s Untold Stories

Iris and the Giant

Boomerang Fu

Questi i vantaggi dell’Humble Choice:

Totale libertà di scelta : ogni mese, a seconda della sottoscrizione, si possono scegliere i giochi da tenere in completa libertà.

: ogni mese, a seconda della sottoscrizione, si possono scegliere i giochi da tenere in completa libertà. Nessun mistero : tutti i giochi inclusi nel servizio sono svelati fin dall’inizio mese e non è quindi più necessario attendere settimane per conoscerli.

: tutti i giochi inclusi nel servizio sono svelati fin dall’inizio mese e non è quindi più necessario attendere settimane per conoscerli. Vantaggi unici: non solo il 5% di quello che paghiamo va in beneficenza, ma otteniamo anche l’accesso ad Humble Trove e fino al 20% di sconto all’interno dell’Humble Store.

Di seguito, invece, i vari pacchetti disponibili per la sottoscrizione:

Choice Premium (17.99 al mese / 159.99 all’anno): 9 giochi, accesso ad Humble Trove e 20% di sconto all’Humble Store. In via esclusiva, questo mese i giochi saranno 12 e non solo 9.

(17.99 al mese / 159.99 all’anno): 9 giochi, accesso ad Humble Trove e 20% di sconto all’Humble Store. In via esclusiva, questo mese i giochi saranno 12 e non solo 9. Choice Basic (13.99 al mese / 124.99 all’anno): 3 giochi, accesso ad Humble Trove e 10% di sconto all’Humble Store.

(13.99 al mese / 124.99 all’anno): 3 giochi, accesso ad Humble Trove e 10% di sconto all’Humble Store. Choice Lite (4.49 al mese / 39.99 all’anno): nessun gioco, accesso ad Humble Trove e 10% di sconto all’Humble Store.

A unire l’utile al dilettevole è poi il fatto che una parte dei ricavi dell’Humble Choice verranno devoluti direttamente ad associazioni benefiche, permettendoci così di fare anche una buona azione. Se siete interessati a fare vostro l’Humble Choice Febbraio 2021 potete trovarlo seguendo comodamente il link qui sotto.

» Clicca qui per abbonarti a Humble Choice «

Tom’s Hardware è partner ufficiale di Humble Bundle. Gli acquisti effettuati tramite i link in questa pagina supporteranno sia la beneficenza che il nostro sito.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!