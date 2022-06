Amanti del gaming attenzione! Questa è un’offerta a cui non potete proprio rinunciare! Vi segnaliamo, infatti, che su Amazon è disponibile al prezzo scontatissimo di 1.229,90€, lo splendido monitor da gaming Samsung Odyssey G9, dotato di una grandezza di ben 49″ ed una curvatura di 1000 R, che lo rende uno dei monitor curvi più grandi ed avvolgenti attualmente in circolazione!

Certo, si parla di un prodotto non per tutti, ma val comunque la pena dargli un’occhiata, anche e soprattutto perché il prezzo di vendita è oggi ribassato di ben 449,10€, che non è poco neanche se si considera il prezzo originale di 1.699,00€!

Equipaggiato con un bellissimo pannello QLED da ben 49”, con una risoluzione di 5120 x 1440 pixel ed un raggio di curvatura 1000R, Samsung Odyssey G9 si propone come il monitor definitivo per il gaming, offrendovi un’esperienza visiva senza pari, grazie alla sua visuale mai così ampia e coinvolgente.

Fregiandosi del titolo di primo monitor DualQHD ad essere stato immesso sul mercato, Samsung Odyssey G9 vanta non solo un schermo di dimensioni immense, ma anche un tempo di risposta da primato di appena un 1 ms ed una frequenza di aggiornamento di ben 240 Hz, per rendere fluida, dinamica e coinvolgente qualsiasi sessione di gioco, specie quelle più concitate tipiche degli shooter in prima persona.

Come se non bastasse, questo monitor vanta tecnologie di ottimizzazione video come G-Sync e Adaptive Sync, che azzerano qualsiasi problema di visualizzazione o imput lag, evitando fenomeni spiacevoli come tearing o flickering il che, come capirete, rende Odyssey G9 un monitor perfetto non solo per il gaming, ma anche per chi, ad esempio, ha esigenze di progettazione 3D o animazione.

Insomma, senza mezzi termini Samsung Odyssey G9 è il monitor che noi consiglieremmo di acquistare a chiunque, professionisti della modellazione digitale o gamer, anche al netto del suo prezzo certamente elevato. Per questo, il prezzo proposto da Amazon, con il suo sconto di oltre 400 euro, è certamente interessante, ed è con questo spirito che vi invitiamo a visitare direttamente la pagina che Amazon sta dedicando alla promozione, anche perché è disponibile per il prodotto anche una formula di pagamento rateale in 12 mesi!

