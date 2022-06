Se siete alla ricerca di una smart TV grande, performante e dal prezzo imbattibile, vi consigliamo di dare uno sguardo al modello LG LED 4K da 75″ scontato da Mediaworld! Un vero e proprio affare tenendo presente che si tratta di un TV a marchio LG dalla risoluzione UHD, disponibile al prezzo di soli 829,00€ invece di 1.399,00€.

Si tratta di un prodotto in grado di assicurarvi il massimo realismo delle immagini, colori brillanti e una qualità quattro volte superiore rispetto a quella delle smart TV Full HD. Essendo un’offerta davvero imperdibile e a tempo limitato, vi invitiamo a completare il vostro acquisto prima che il prezzo salga nuovamente!

Questa smart TV LG è l’ideale se state pensando di portare il cinema a casa vostra, in quanto si tratta di un modello con pannello LED, pensato per garantirvi colori sempre brillanti grazie all’Active HDR e in grado di supportare diversi formati tra cui l’HDR10 e l’HLG. Inoltre, il Quad Core Processor 4K si occuperà di valorizzare al meglio tutto ciò che passerà sullo schermo, eliminando la rumorosità nelle pellicole e creando tinte e contrasti più vividi possibili. Le immagini a bassa risoluzione, inoltre, verranno analizzate e ottimizzate, riproducendole con una qualità in grado di raggiungere a 4K, ma non è finita qui! La tecnologia AI Brightness, infatti, sfrutta un apposito sensor per misurare la luce ambientale circostante e ottimizzare la luminosità dello schermo, migliorandone il contrasto.

Non meno interessante la Filmmaker Mode, grazie alla quale potrete vivere un’esperienza di visione estremamente immersiva e realistica. Questa funzione si occupa di disattivare il motion smoothing preservando il rapporto d’aspetto, le tinte presenti nell’immagine e i frame rate originali. In questo modo le pellicole o la serie tv che state vedendo vengono riprodotte con il massimo dell’accuratezza rispetto all’idea originale! Anche il comparto audio è altrettanto soddisfacente, poiché l’AI Sound si basa su oltre 17 milioni di dati sonori, identificando voci, effetti e frequenze per migliorare la vostra esperienza in base al tipo di audio! Vi ricordiamo che, solo per il momento, è scontata di oltre 500€.

Se siete interessati a dare uno sguardo anche ad altri numerosi articoli che godono di sconti super validi in questo periodo di ribassi estivi, non dovreste assolutamente dimenticarvi di passare direttamente sulla pagina Mediaworld dedicata.

