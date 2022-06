Cercate una smart TV splendida e conveniente da acquistare in questi giorni? Allora vi farà piacere scoprire che eBay offre di nuovo la possibilità di acquistare la LG OLED C1 da 55 pollici a un prezzo davvero ottimo, a seguito di uno sconto di oltre 600€, che vi permetterà di acquistarla a 839,99€ invece di 1.499,99€.

I motivi per non lasciarsi sfuggire questa occasione? Si tratta anzitutto di una smart TV di fascia alta, come testimonia il pannello OLED, nonché di uno dei modelli più all’avanguardia anche in ambito videoludico. A questi fattori si aggiunge l’offerta di eBay che, come detto, è davvero vantaggiosa per questa smart TV.

La lunga esperienza di LG nel campo dei pannelli OLED ha permesso al produttore di realizzare quella che oggi è una smart TV acclamata da chiunque, ponendosi inoltre come punto di riferimento per quanto concerne la retroilluminazione auto illuminante che, ricordiamo, offre contrasti infiniti, neri assoluti e un ampio angolo di visione. Il risultato è un’esperienza cinematografica molto appagante, merito anche del pieno supporto al Dolby Vision, che aggiunge ulteriori dettagli all’HDR.

La presenza di ben 4 porte HDMI 2.1, tutte compatibili con il VRR 4K fino a 120 Hz, rendono poi la LG OLED C1 la soluzione perfetta per chi vuole collegare le console di ultima generazione alla smart TV, giocando così su un pannello grande e capace di garantire le elevate frequenze di aggiornamento tipiche di un monitor da gaming. Tutto questo viene gestito dal processore α9 di quarta generazione, che non si limita a far sì che tutto funzioni fluidamente, ma ottimizza anche le immagini ove necessario, effettuando un upscaling in tempo reale dei contenuti a bassa risoluzione.

Insomma, una smart TV dotata di tutte le caratteristiche necessarie per offrire la miglior esperienza visiva. Ora che si trova in sconto di oltre 600 euro rappresenta senza alcun dubbio un affare da non perdere! Per questo, vi suggeriamo caldamente di visitare subito la pagina eBay dedicata alla vendita del prodotto, così da completare il vostro acquisto prima che il prezzo ritorni alle origini.

