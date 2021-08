Oltre 600€ di sconto su smart TV LG OLED da 48” con le offerte Unieuro!

Quest’oggi vi abbiamo proposto un gran numero di offerte giornaliere, eppure le opportunità di risparmio non sono certamente terminate. Infatti, vi segnaliamo in questo nuovo articolo la promozione di Unieuro che coinvolge diversi prodotti del suo catalogo, tra cui smart TV, smartphone, notebook da gaming e tanto altro ancora, il tutto con sconti che possono raggiungere una percentuale del 50%!

Come abbiamo specificato, sono moltissimi gli articoli attualmente promozionati ma, tra le varie offerte, vi consigliamo di dare uno sguardo al televisore LG OLED48C15LA. Generalmente disponibile alla modesta cifra di 1.880,78€, quest’oggi è acquistabile a “soli” 1.249,00€, grazie ad uno sconto del 33% che ha abbattuto il prezzo consigliato di ben 631,78€.

Stiamo parlando di un televisore dalle ottime specifiche tecniche, a partire dal suo ampio pannello OLED da 48 pollici con risoluzione in 4K UltraHD (vale a dire 3840 x 2160 pixel). Tra le sue peculiarità, vi citiamo la presenza di un processore denominato 4K α9 di quarta generazione con AI, un chip rivoluzionario che riesce ad analizzare e, al contempo, ottimizzare i contenuti multimediali, per poter offrire la massima della qualità possibile.

Questo televisore, inoltre, rappresenta il compagno ideale per tutti i videogiocatori, perché vanta un tempo di risposta di 1 ms ed una frequenza d’aggiornamento fino a 120 Hz, in modo tale da garantire un’esperienza più fluida rispetto ai tradizionali TV a 60 Hz. Con la funzione “Game Optimizer”, gli appassionati avranno tutte le impostazioni di gioco in un unico posto, oltre alla piena compatibilità con le tecnologie Nvidia G-Sync e AMD FreeSync. Non manca, infine, il supporto agli assistenti vocali Amazon Alexa e Google Assistant.

Insomma, un prodotto eccellente, adatto a tutti gli appassionati di film e serie televisive che per tutti gli amanti del videogioco. Tuttavia, questa offerta è soltanto una delle tante disponibili da Unieuro, motivo per cui vi suggeriamo caldamente di fiondarvi subito nell’apposita pagina del portale, così che possiate acquistare le soluzioni che si adattino meglio alle vostre esigenze.

