Oltre 700€ di sconto su frigorifero americano Samsung con Mediaworld!

Dopo avervi segnalato le prime proposte giornaliere dai principali store e-commerce, ora vogliamo illustrarvi le migliori offerte di MediaWorld, in particolare quelle compatibili con l’iniziativa del “Solo per Oggi”. Gli interessati potranno beneficiare di tagli di prezzo fino al 50% su elettrodomestici, smartphone e notebook. Attenzione però, la promozione terminerà ufficialmente allo scoccare della mezzanotte, motivo per cui vi consigliamo di affrettarvi.

Come da tradizione per il portale, la lista dei prodotti compatibili con il “Solo per Oggi” è piuttosto lunga e variegata ma, tra le varie offerte disponibili, vogliamo consigliarvi l’acquisto del frigorifero americano Samsung, nello specifico il modello RF50K5920S8/ES. Generalmente venduto a 1.999,00€, ora è acquistabile a “soli” 1.199,00€, a seguito di uno sconto di ben 800,00€ dal prezzo consigliato dal produttore.

Stiamo parlando di un prodotto eccezionale poiché integra una serie di tecnologie adatte ad una conservazione ottimale degli alimenti. Innanzitutto, vanta il sistema di raffreddamento Triple Cooling, che ottimizza autonomamente la temperatura e l’umidità di ogni vano, in modo tale da impedire lo scambio di odori. Per mantenere i cibi freschi più a lungo, questo elettrodomestico possiede anche il sistema Precise Chef Cooling, che assicura di minimizzare le fluttuazioni di temperatura, controllando minuziosamente il funzionamento del compressore.

Il Samsung RF50K5920S8/ES possiede anche un vano con CoolSelect Plus, che permette a tutti gli interessati di ottenere la versatilità assoluta nella conservazione dei cibi, così tutto rimane più fresco. Infatti, questo particolare scomparto, con un semplice tocco, può essere trasformato facilmente da frigorifero a freezer, e viceversa. La sua capienza complessiva è di 535 litri, dunque questo frigo è l’ideale per le famiglie, anche quelle numerose.

Questo elettrodomestico, insomma, rappresenta un’occasione da non lasciarsi sfuggire e consigliamo dunque di affrettarvi. Ciò detto, non è l’unico articolo attualmente compatibile con le offerte del “Solo per Oggi” di Mediaworld, motivo per cui vi consigliamo di consultare l’apposta pagina del portale per visionare tutte le proposte.

