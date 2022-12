Se siete appassionati di gaming e puristi del PC, vi informiamo che eBay ha rilasciato un’offerta strepitosa su di un monitor spettacolare, scontandolo di ben 1.000 euro! Parliamo di una periferica dal valore di 2.199,99€ che, grazie a un pannello all’avanguardia, soddisfa le esigenze anche di chi si occupa di editing di foto e video. Il protagonista è l’MSI Optix MEG381CQR Plus, acquistabile oggi a soli 1.199,00€.

Se si tiene in considerazione questo modello, il prezzo è il più basso del web e, dato l’enorme taglio di prezzo, siamo sicuri che molti approfitteranno di questa occasione. Consigliamo quindi a coloro che non badano a spese di non indugiare troppo anche perché, come riporta la pagina del venditore, le scorte sono molto limitate, pertanto potrebbero terminare in fretta.

Questo modello fa parte della gamma MEG di MSI, ossia la linea di più di alto profilo del noto produttore, che combina i punti di forza dei prodotti esistenti con tecnologie innovative. Una di queste è lo standard HMI (Human Machine Interface), un’interfaccia che consente di accedere alle tante opzioni del monitor in modo comodo e intuitivo tramite un particolare selettore situato lateralmente.

Un’altra tecnologia che consente a MSI Optix MEG381CQR Plus di essere uno dei migliori monitor da gaming di questo fine 2022 è la Nvidia G-Sync Ultimate che, a differenza di quella standard, utilizza i più recenti processori Nvidia per offrire la migliore esperienza di gioco in HDR. La Ultimate vanta tutte le funzionalità avanzate necessarie per ottenere un’esperienza di gioco senza compromessi, tra cui oltre 1000 nit di luminosità, elevato contrasto, colori cinematografici e ovviamente un gameplay a bassissima latenza. A tal riguardo, il pannello di questo monitor MSI funziona a 175Hz, con un tempo di risposta di 1ms. Siamo quindi a livelli altissimi, come testimonia anche il supporto DisplayHDR 600, che riproduce bene anche i dettagli delle ombre.

A questo si aggiunge la personalizzazione MSI Mystic Light, che fornisce una luce ambientale tramite delle strisce a LED frontali e posteriori, personalizzabili anche tramite smartphone. Le luci non hanno solo una funzione decorativa, ma possono sincronizzarsi con il gameplay, qualora il titolo fosse abilitato per fare ciò, garantendo così un coinvolgimento senza paragoni.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina eBay dedicata a questa offerta, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

