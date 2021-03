Oltre il 20% di sconto sui prodotti Kearcher per le pulizie!

Se il quantitativo di offerte segnalatovi oggi non è ancora sufficiente per saziare la vostra voglia di fare acquisti, sarete felici di sapere che Monclick ha deciso di incrementare gli sconti inerenti ad alcuni prodotti per le pulizie a marchio Kearcher, marchio celebre nel mondo delle pulizie professionali, aggiungendo un extra sconto del 10% che sarà applicato automaticamente una volta aggiunto un articolo al carrello. Un’occasione in più, dunque, per valutare l’acquisto di un nuovo lavapavimenti, aspiratutto o vaporizzatore e fare in modo che le vostre pulizie di casa siano ancora più approfondite.

Uno dei prodotti che riteniamo più interessanti da valutare, non solo per il suo sconto del 41%, è il lavapavimenti Kaercher FC3 Cordless che, con l’ausilio del doppio sconto, porta il suo prezzo di acquisto a circa 160€ invece degli originali 299,98€, un costo davvero irrisorio per un prodotto di questa portata, facilmente parte dell’equipaggiamento di un pulitore professionista. Perfetto dopo aver utilizzato l’aspirapolvere, questo modello vi garantirà un’igiene più profonda, eliminando utti quei batteri che, per forza di cosa, un comune aspirapolvere non sarebbe in grado di aspirare.

Grazie all’assenza di fili, il Kaercher FC3 Cordless si rivelerà un lavapavimenti comodo e semplice da usare, con l’autonomia di 20 minuti che dovrebbe essere più che sufficiente per pulire l’intero appartamento. Inoltre, il design compatto vi permetterà di raggiungere e pulire anche i punti più difficili della stanza, ad esempio sotto i mobili o negli angoli stretti.

L’innovativa funzione autopulente permette al Kaercher FC3 Cordless di ricevere sempre acqua pulita, con lo sporco che finisce in un serbatoio dedicato, ciò vi garantirà risultati migliori rispetto ai classici sistemi di pulizia e, chiaramente, minor fatica. Insomma, un lavapavimenti che potrebbe farvi cambiare il vostro modo di pulire, nonché aumentare l’igiene generale della vostra casa, il tutto ad un prezzo forse mai così conveniente.

Vi ricordiamo che questa iniziativa di Monclick contiene numerose altre offerte a tema, motivo per cui suggeriamo di visitare la pagina ufficiale per scoprire il prodotto più adatto alle vostre esigenze, tenendo a mente che riceverete lo sconto extra una volta aggiunto il prodotto nel carrello. Detto ciò, non ci resta che ricordarvi infine che non esiste posto migliore per trovare altre offerte interessanti se non sui nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

