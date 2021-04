Oltre il 30% di sconto su tablet, notebook e fotocamere su eBay!

Dopo aver visto l‘iPhone 12 Mini al prezzo più basso di sempre in mattinata, torniamo su eBay per segnalarvi un’altra tornata di sconti, che però riguardano stavolta i tablet, notebook e le macchine fotografiche. Infatti in queste ore vi sarà possibile acquistare tanti di questi dispositivi con sconti che spesso superano il 30%!

Spicca in questa selezione di prodotti la fotocamera compatta Sony DSC-HX400V, che potrete acquistare con uno sconto di ben 130€ dal suo tipico prezzo, e potrà esser vostra a 369,99€. Questa fotocamera, come da tradizione Sony, fa del suo zoom ottico da 50x il suo cavallo di battaglia, e grazie all’azione combinata di un sensore CMOS Exmor R e di un processore BIONIZ X, Sony DSC-HX400V è in grado di offrire prestazioni senza pari, con la possibilità di ridurre il rumore di fondo ed effettuare rapidi scatti in sequenza. L’obbiettivo ZEISS assicura immagini con dettagli e contrasto brillati, in grado di cogliere il massimo anche dalle scene in movimento grazie al giroscopio integrato, ed avere quindi sia foto che video stabili e senza sfocature.

Sony DSC-HX400V ha poi un mirino elettronico da 201.000 punti che offre un’anteprima chiara degli scatti, con una messa a fuoco precisa, e con uno speciale sensore oculare integrato che consente di passare automaticamente a visualizzare le immagini sullo schermo LCD da 7,5 cm, per delle anteprime chiare e brillanti. Inoltre Sony DSC-HX400V è dotata anche di un supporto per attaccare altri accessori come flash esterni, microfoni e tanti altri componenti con cui ha la massima compatibilità, per renderla la fotocamera perfetta per ogni esigenza.

È poi possibile connettere Sony DSC-HX400V alla rete Wi-Fi e condividere subito foto e video con gli altri dispositivi connessi, oppure utilizzare il proprio smartphone come telecomando remoto per eseguire zoom e scattare a distanza. Infine, gli intuitivi controlli di Sony DSC-HX400V la rendono un perfetto strumento tanto per i professionisti quanto per i principianti appassionati della fotografia alla ricerca di una prima fotocamera.

Sony DSC-HX400V è un’ottima fotocamera, soprattutto a questo prezzo, ma vi ricordiamo che nella selezione fatta da eBay sono molte altre le occasioni che potrete trovare, quindi il nostro consiglio a riguardo può esser solo quello di visitare l’intera proposta di eBay e trovare quello più in linea con le vostre necessità. Infine, prima di lasciarvi al vostro prossimo acquisto su MediaWorld, ricordate di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

