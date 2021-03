Oltre il 40% sul merchandising dedicato ai Pokémon!

Prendiamo una piccola pausa dalle tipiche occasioni tech del giorno per segnalarvi che sul portale Just Geek è cominciata una nuova serie di sconti sul merchandise dedicato a Pokémon in occasione del 25° anniversario del franchise, con offerte che tagliano i prezzi anche del 45%! Sul sito in queste ore troverete tantissimi articoli realizzati per gli allenatori di tutte le età, con tante super offerte che riguardano capi d’abbigliamento ed anche ricercati oggetti da collezione ispirati ai famosi mostriciattoli dei videogiochi. Questa iniziativa si va affiancare alle altre presenti sulla piattaforma, come quella sugli sconti per tantissimi articoli di merchandise, ed entrambe possono essere sfruttare in occasione della festa del papà, soprattutto se siete alla ricerca di idee particolari.

In una serie di offerte del genere, come anticipato, la prima cosa che si nota sono una vasta selezione di capi d’abbigliamento, tutti con licenza ufficiale Nintendo, che includono tanti modelli di t-shirt con grafiche dedicate ad uno specifico Pokémon, come ad esempio Jigglypuff oppure Pikachu rappresentato come nel famoso meme. Gli appassionati dell’abbigliamento sportivo non potranno lasciarsi sfuggire la particolare linea inclusa in questa promozione che rappresenta tutta una serie di magliette, felpe e giacchetti con grafiche ispirate alle Pokéball, una collezione caratterizzata dal particolare uso dei colori bianco e rosso.

Ma su Just Geek non sono presenti solamente occasioni dedicate all’abbigliamento a tema Pokémon, infatti troverete anche occasioni riguardanti peluche raffiguranti le varie pokèball ed anche una vasta selezione di action figure di alcuni dei mostriciattoli più amati come Charmander o Snorlax. Inoltre poi vi sarà possibile acquistare molti accessori dai colori molto variegati e che vi permetteranno di completare il vostro outfit, oltre che combattere il freddo, come accade con il cappello sherpa con una simpatica grafica fatta da pokéball ed i pratici guanti da allenatore per mantenere le mani sempre calde.

Insomma, avrete capito che i fan dei Pokémon suJust Geek troveranno decisamente tante offerte ghiotte sui prodotti più variegati, ed è per questo che il nostro suggerimento non può che essere quello di visitare l’intera proposta di articoli sul portale, così che possiate trovare quello più in linea con i vostri gusti. L’ultima cosa che vogliamo fare prima di lasciarvi al vasto catalogo di Just Geek, è il ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

