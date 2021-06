Oltre il 50% nelle offerte estive di Monclick

Dopo avervi segnalato la promozione estiva di Acer con sconti fino a 500€, vi informiamo ora che anche Monclick, in occasione del solstizio d’estate, ha deciso di attivare un’iniziativa volta a farvi risparmiare cifre importanti su numerosi prodotti, i quali nel caso del noto e-commerce italiano, spaziano dai piccoli ai grandi elettrodomestici, passando per notebook, monitor e smartphone. Valida fino 29 giugno, potrebbe rivelarsi un’ottima occasione per coloro che non hanno trovato l’offerta che speravano durante il Prime Day.

Le promozioni di Monclick, infatti, ci hanno sempre abituato con tantissime decurtazioni di prezzo, e ciò avviene anche con quest’ultima promozione, nella quale tra gli innumerevoli prodotti è presente anche la smart tv TCL 55P610 da 55 pollici, un modello che attualmente viene proposto dal portale a soli 20,00€ in più rispetto alla variante da 50 pollici, e addirittura allo stesso prezzo della 43 pollici, vale a dire 399,90€.

Parliamo di uno sconto di 130,00€ su un modello che ha ben poco da invidiare alle soluzioni di brand più blasonati, anzi, rispetto a quest’ultime vanta persino alcune caratteristiche che potrebbero invogliare un discreto numero di persone a scegliere questo specifico modello piuttosto che una soluzione di LG o Samsung, grazie alla presenza di Android TV che, come saprete, tende ad offrire un maggior coinvolgimento nell’esperienza d’uso della smart tv.

Oltre ad Android TV e un rapporto qualità/prezzo decisamente favorevole, la TCL 55P610 vanta anche un pannello di ottima qualità, in grado di trasmettere immagini precise e realistiche, con un display dal design sottile ed elegante. La qualità è paragonabile alle soluzioni più costose grazie anche alla presenza dell’HDR10, che offre neri profondi e contrasti elevati in ogni scena. Infine, non manca il supporto agli assistenti vocali, tra cui Alexa, cosicché possiate comandare il televisore, nonché i vostri dispositivi smart, senza usare il telecomando.

Detto ciò, avrete circa una settimana di tempo per approfittare di questa nuova promozione di Monclick, che potrete scoprirla appieno visitando la pagina promozionale. Come sempre, non dimenticatevi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

