Oppo Find X2 Neo a meno di 500€ nelle offerte del giorno eBay!

Dopo avervi proposto quelle che sono le prime offerte della mattinata, proseguiamo la nostra giornata con quelle che sono le ottime proposte di eBay che, grazie alle sue “offerte imperdibili“, anche oggi si sta spendendo nel proporci una ricca selezione di prodotti in sconto, con articoli che spaziano dai piccoli accessori fino ad arrivare ai grandi elettrodomestici, passando per smartphone e abbigliamento delle migliori marche. E credeteci: val davvero la pena dare un’occhiata alla proposta eBay, specie considerando che Amazon, senza dubbio il principale concorrente di eBay, al momento risulta un po’ scarno di offerte, dopo l’incredibile settimana del Prime Day.

Catalogo infinito quello di eBay, al punto che, lo ammettiamo, abbiamo faticato non poco a scegliere il prodotto da segnalare in questa occasione, dato che avevamo l’imbarazzo della scelta. Alla fine, tra i tanti articoli disponibili in offerta, abbiamo deciso di segnalarvi l’Oppo Find X2 Neo, uno smartphone di un brand cinese che è riuscito a farsi conoscere e soprattutto essere apprezzato per i suoi ottimi modelli i quali, la maggior parte di essi, godono di un ottimo rapporto qualità-prezzo. Quello in oggetto è uno degli ultimi arrivati e presenta caratteristiche da vero top di gamma ma, grazie a questa incredibile offerta di eBay, potete acquistarlo ad un prezzo ragionevole, ossia 499,99€ invece di 727,99€.

Come già anticipato, le specifiche tecniche di Oppo Find X2 Neo sono tra le migliori, così come il design, che dispone di un display curvo e bordi sottilissimi, il che lo rendono uno smartphone adatto a coloro che vogliono avere un dispositivo bello e prestazionale. All’interno è presente lo Snapdragon 765G che, oltre ad offrire un’elevata fluidità nelle aperture delle app, supporta anche il 5G, caratteristica che lo rende particolarmente longevo. Inoltre, ci sono la bellezza di ben 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione, una quantità di memoria che a volte non è presente nemmeno negli smartphone più blasonati di Samsung e Huawei. Come se ciò non bastasse, lo schermo AMOLED da 6,5 pollici ha una frequenza di aggiornamento a 90 Hz, nonché 4 fotocamere posteriori, di cui una dedicata allo zoom ottico e la principale da 48 MP con cui scattare foto di alta qualità e video in 4K.

Insomma, uno smartphone che a questo prezzo merita di ricevere la vostra attenzione ma, essendo l’offerta piuttosto interessante, vale la pena aggiungerlo subito al carrello perché lo stock potrebbe terminare velocemente. Prima di lasciarvi ai vostri acquisti, suggeriamo di dare un’occhiata alla nostra lista prodotti in calce e qualora non troviate il prodotto giusto di visitare la pagina dedicata in modo da scoprire tutte le offerte disponibili. Infine, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

