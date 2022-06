Se state cercando un ottimo smartphone con un rapporto qualità/prezzo conveniente, vi invitiamo a dare uno sguardo al modello Oppo Find X3 Pro disponibile al prezzo di 749,00€ invece di 1.149,00€, sullo store Mediaworld. Un vero e proprio affare, tenendo presente che si tratta di uno smartphone potente, con 8-Core da 2.84 GHz, una memoria interna da 256 GB e una RAM da 12 GB.

Lo smartphone a marchio OPPO è dotato di doppia fotocamera principale, ampio display AMOLED e un’ottima ricarica flash SuperVOOC. Poiché stiamo parlando di una promozione particolarmente interessante e conveniente, vi consigliamo caldamente di completare il vostro acquisto il prima possibile!

Find X3 Pro gode di un ottimo processore Qualcomm Snapdragon 888, che vi assicura un consumo energetico inferiore e una maggiore durata della batteria, oltre a supportare 13 bande 5G. Le prestazioni della CPU sono migliorate del 25% rispetto ai modelli precedente, per un’esperienza più fluida e coinvolgente. Come accennato nell’introduzione, lo smartphone è dotato della ricarica SuperVOOC da 65W, pensata per caricare il vostro smartphone fino al 40% in soli 10 minuti, evitando anche possibili surriscaldamenti.

La fotocamera da 50MP di Find X3 Pro è un’ulteriore punto a favore del vostro acquisto, in quanto vi permetterà di immortalare ogni colore con estrema fedeltà mentre l’Ottimizzazione Scene AI regolerà automaticamente i valori tonali di ogni foto in base alle tinte presenti sulla scena. Non meno importante, la validissima Modalità Cinema: questa feature è ideata per ottimizzare al meglio la qualità dei vostri video, rendendo l’immagine nitida, super realistica e piena di dettagli! In più, la funzione Video AI vi consentirà di attivare più modalità allo stesso tempo, come la risoluzione FHD, la stabilizzazione, la modalità notte, la registrazione audio da remoto e la registrazione in 8bit per transizioni di colore particolarmente fluide.

Non meno importante, la frequenza di aggiornamento del display. Anche questa è stata ideata per garantirvi il massimo della fluidità, grazie a valori che oscillano automaticamente tra 1Hz e 120Hz in base alle vostre attività, permettendovi di risparmiare batteria e godere di prestazioni straordinare. Vi ricordiamo che, solo per poco, potrete portarlo a casa con uno sconto di ben 400€!

