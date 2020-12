Oppo Reno2 Z a 199€ con le offerte del giorno eBay!

Dopo avervi proposto quelle che sono le migliori offerte del giorno di Amazon, ora come da consuetudine è arrivato il momento di dare un’occhiata alle occasioni Imperdibili di eBay che, come da buona abitudine per il portale, includono una vasta gamma di articoli con i prezzi scontati anche oltre il 70%, tra cui smartphone, televisori, piccoli o grandi elettrodomestici, capi d’abbigliamento e persino numerose tipologie di cesti natalizi che possono diventare ottime idee regalo.

eBay, vogliamo riportarvi quella che riguarda Oppo Reno 2Z, un'ottimo smartphone che oggi può esser acquistato a prezzo scontato a 199,99€ anziché a 350,99€. Bellissimo nelle sue colorazioni originali fatte di riflessi e colori iridescenti, Oppo Reno 2Z è caratterizzato da una particolare fotocamera frontale pop-up posta nella parte superiore dello schermo ed è dotato di un display da 6,5″ con tanto di un lettore di impronte digitali posto al centro dello schermo per facilitare le operazioni di sblocco del telefono, mentre sotto la scocca è animato da un performante processore MediaTek Helio P90 da 2,2 Ghz e da 8GB di RAM e 128GB di memoria di archiviazione, così da garantire un buono spazio per il salvataggio dei vostri contenuti e prestazioni sempre scattanti.

Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 48 MP, un grandangolo da 8MP, una lente monocromatica da 2 MP e la frontale da 16 MP, ma la grande differenza sta nel fatto che in Oppo Reno 2Z è stata aggiunta una nuova Ultra Dark Mode pensata per vedere con chiarezza nell’oscurità notturna e realizzare scatti con una nitidezza sorprendente. Inoltre, sono state migliorate altre funzioni come la Wide Angle che permette di riscoprire la bellezza dei paesaggi naturali catturando uno spazio visivo maggiore, oppure la Beauty AI adesso in grado di ottimizzare maggiormente paesaggi ed autoscatti. Infine Oppo Reno 2Z è dotato di una batteria da 4.000mAh da lunga durata che, per merito della tecnologia Vooc Flash Charge 3.0 permette di ricaricare fino al 50% in appena 30 minuti ed ottimizza l’autonomia del dispositivo facendola arrivare a fine giornata senza problemi, con persino la possibilità di riprodurre video per 13 ore senza interruzioni.

Le offerte proposte da eBay con le sue Imperdibili di oggi sono molte, e per questo il nostro consiglio è come sempre quello di visitare la pagina relativa alla promozione, così da poter consultarle tutte. Infine, prima di lasciarvi al vasto catalogo di eBay, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

