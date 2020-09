Oral-B Genius X Titanium a metà prezzo nelle offerte del giorno Mediaworld

Avrete sicuramente letto la notizia relativa ad Amazon Prime Day, che quest’anno si terrà il 13 e il 14 ottobre, ma prima di allora ci sono numerose altre offerte da scoprire, come ad esempio quelle del Solo per oggi di Mediaworld, l’iniziativa che permette di comprare prodotti come smart TV ed elettrodomestici a prezzi molto inferiori rispetto alla media, ma solo fino al termine della giornata.

Amazon Prime Day sta arrivando! Se vuoi essere sicuro di visualizzare le migliaia di offerte disponibili, iscriviti subito gratuitamente per i primi 30 giorni al sevizio Amazon Prime.

Tra le tante offerte di oggi, vogliamo segnalarvi lo spazzolino elettrico Oral-B Genius X, uno dei migliori modelli mai realizzati dal noto marchio specializzato nella linea di prodotti per l’igiene orale, oltre ad essere anche uno dei più validi in assoluto, venduto solo per oggi a 149,99€ invece di 279,00€. A differenza di uno spazzolino tradizionale, questo dispositivo assicura un igiene orale praticamente perfetta, dal momento che adotta testine e tecnologie molto avanzate. Un esempio è il sensore di pressione, che è in grado di dirvi se state premendo con poca o troppa forza sui denti in modo da garantirne l’uso corretto. Questo però è solo un assaggio di ciò che riesce a fare l’Oral-B Genius X. Con l’aiuto di uno smartphone, infatti, potrete verificare esattamente se avete raggiunto e pulito ogni area della bocca, ed inoltre sono presenti ben 6 modalità di pulizia, tra cui protezione gengive e denti sensibili, quindi si adatta ad ogni vostra esigenza.

Si tratta di uno spazzolino elettrico professionale a tutti gli effetti e che non bisogna lasciarselo sfuggire a questo prezzo, così come non bisogna perdere tutte le offerte di oggi, quindi suggeriamo di visitare la pagina dedicata all’iniziativa, in cui troverete tutti gli sconti validi solo per oggi. Infine, vi consigliamo di seguirci sui nostri canali ufficiali Telegram per non perdere tutte le offerte last minute dedicate al mondo della tecnologia, dell’hardware, degli smartphone e dei prodotti cinesi. Se invece siete interessati ai codici sconto, potete sfogliare la nostra nuova pagina dedicata.

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!