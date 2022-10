Con l’autunno torna lo spettro delle allergie e delle malattie stagionali, tanto che già cominciano a segnalarsi in Italia i primi casi di influenza stagionale. Nulla per cui allarmarsi, ma val comunque la pena prendere in considerazione metodi per tenere l’aria di casa il più salubre possibile, specie in presenza di soggetti allergici, o comunque fragili e sensibili.

Per questo, vi suggeriamo di non perdervi l’ottima offerta che Amazon sta dedicando all’ormai ben noto purificatore d’aria Proscenic A8, un prodotto dall’eccellente rapporto qualità/prezzo e che, grazie ad un coupon sconto attivabile direttamente sulla pagina del prodotto, dal valore di ben 70 euro, vi permetterà di acquistare questo dispositivo al prezzo scontato di soli 59 euro, contro i 129,00€ del prezzo originale!

Efficiente e caratterizzato da un design compatto ed esteticamente gradevole, Proscenic A8 è un purificatore d’aria efficiente e funzionale, in grado di ripulire velocemente l’aria del vostro ambienbte domestico, catturando fino al 99,97% delle particelle fini e degli allergeni, con dimensioni fino a 0,3 micron!

Non importa che si tratti di polvere, polline, muffe o altro: il filtro combinato 4 in 1 di questo prodotto, unendo un filtro PP, un H13 HEPA, e un filtro al carbone attivo ed uno agli ioni d’argento, sarà sempre e comunque in grado di restituire un’aria salubre e pulita, agendo in appena 20 minuti su di una superficie di oltre 220 metri quadrati!

Come se non bastasse, parliamo di un dispositivo moderno, e tecnologicamente ineccepibile, controllabile sia in modo smart, tramite gli assistenti vocali Google e Alexa, sia tramite l’app Proscenic, gratuita e compatibile con dispositivi iOS e Android.

Tramite quest’ultima, dunque, potrete impostare anche a distanza le modalità di funzionamento del dispositivo, senza dimenticare il controllo e la gestione di feature e notifiche, tra cui una luce notturna, una funzione di promemoria del cambio filtro e, ovviamente, un sistema di visualizzazione della qualità dell’aria, su cui il Proscenic A8 può persino intervenire automaticamente, rivelando da solo la qualità dell’aria circostante, ed attivandosi di conseguenza, evitando così spiacevoli sprechi energetici.

Insomma, parliamo di un bellissimo prodotto che, visto il prezzo, vi suggeriamo di prendere in considerazione per l'acquisto.

