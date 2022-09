Con l’arrivo della stagione fredda ormai prossimo, aleggia su molte famiglie lo spettro delle pulizie autunnali che, come le primaverili, metteranno a soqquadro le case di molti, a caccia di polvere e degli ultimi rimasugli dei pollini della stagione calda.

Un lavoraccio che, ovviamente, può essere facilitato da un giusto (e doveroso) supporto alle pulizie domestiche. Un supporto come, ad esempio, può essere quello di un buon aspirapolvere robot, ancor meglio se acquistato a prezzo scontato grazie ad uno dei proverbiali affari proposti da Amazon.

Un aspirapolvere come lo splendido X-Plorer Serie 40, oggi scontato da Amazon di ben 140 euro, e pertanto disponibile a soli 219,99€, contro i 359,99€ del prezzo originale. Un prezzo non male per un prodotto che, di per sé, già vanta un buon rapporto qualità/prezzo e che, a differenza di diversi articoli attorno ai 200 euro, si presenza decisamente più performante ed efficiente.

Dotato di un avanzato sistema di navigazione intelligente, Rowenta X-Plorer Serie 40 è un aspirapolvere compatto, adatto a pavimenti di qualsiasi tipo, e ideale anche per chi ha in casa animali domestici, a pelo corto o lungo, giacché la sua efficiente spazzola motorizzata, in combo con le due testine laterali, permette non solo la raccolta di ogni tipo di polvere, ma anche di capelli o peli, lasciando i pavimenti perfettamente puliti e privi di residui.

L’aspirapolvere è persino dotato del pratico sistema Aqua Force di Rowenta che, grazie ad un accessorio incluso, vi permetterà di aspirare e lavare i pavimenti in una sola passata, rendendo così le pulizie domestiche ancor più rapide ed efficaci.

Equipaggiato con una efficiente batteria agli ioni di litio, in grado di offrire fino a 2 ore e 30 minuti di autonomia, più che sufficienti per la pulizia di una casa di medie dimensioni, X-Plorer Serie 40 metterà a lucido i pavimenti di tutta la casa in poco tempo, riprendendo la pulizia lì dove si è interrotta (qualora la batteria si esaurisca prima del tempo), ed evitando accuratamente qualsiasi urto e/o ostacolo grazie alla sua efficiente tecnologia Smart Exploration 2.0. e

Dulcis in fundo, X-Plorer Serie 40 è pienamente compatibile con l’app dedicata (e gratuita) Rowenta Robots, disponibile sia per iOS che per Android, che vi permetterà persino di tracciare o programmare le vostre pulizie, così che possiate effettuare la pulizia anche lontani dalle mura domestiche.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata al prodotto, con l’invito ad effettuare quanto prima i vostri acquisti, così che possiate accaparrarvi questo articolo prima che vada esaurito!

