Per ovvi motivi, il consumo di energia è diventato un tema di grande importanza negli ultimi mesi e, per questo, siamo sicuri che molti staranno cercando modi per risparmiare sulla bolletta di luce e gas. Se a questo aggiungiamo l’esigenza di rimanere al caldo durante l’imminente stagione invernale, ecco che questa offerta Amazon riguardante un piccolo ma ottimo termoventilatore potrebbe fare al caso vostro.

Parliamo infatti di un termoventilatore a basso consumo energetico acquistabile sul colosso dell’e-commerce a soli 69,98€, grazie a uno sconto del 42%. Ma c’è di più, su questo articolo è prevista la consegna entro Natale, pertanto potreste aggiungerlo anche tra le vostre idee regalo. Occhio però a non sottovalutare l’iscrizione a Prime, indispensabile per avere la certezza di ricevere questo e molti altri prodotti entro il 25 dicembre.

Pur essendo compatto, questo termoventilatore sarà ideale per riscaldare gli ambienti in modo rapido ed efficiente. Il calore sarà diffuso da una potente ventola, studiata per far sì che il riscaldamento sia omogeneo in tutta la stanza. Dispone inoltre di una serie di funzionalità che lo rendono molto versatile ed adattabile alle esigenze dell’utente. Ad esempio, è possibile impostare la temperatura desiderata tramite il telecomando, scegliere tra 3 diverse modalità di riscaldamento e decidere se attivare o meno la modalità oscillante.

Il display a LED frontale permetterà di visualizzare la temperatura impostata, mentre con i pulsanti situati nelle vicinanze del piccolo ma nitido schermo potrete settare l’orario di spegnimento. Parliamo poi di un prodotto sicuro, che si spegne automaticamente in caso di surriscaldamento o ribaltamento accidentale. Nonostante abbia funzioni e potenza tipici di termoventilatori più costosi, questo modello si farà apprezzare per l’esclusiva tecnologia in ceramica PTC, che farà in modo che l’intera elettricità assorbita dal radiatore si trasformi in calore, il che significa zero sprechi di energia. Insomma, un prodotto efficiente e pratico, ideale per chi ha bisogno di riscaldare gli ambienti in modo rapido e controllato.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questa offerta, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

