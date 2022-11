Che sia per lo studio o per il lavoro in mobilità, uno zaino di qualità e dalla buona capienza, capace di trasportare comodamente non solo un laptop, ma anche accessori come mouse o cuffie, può tornare sempre utile. Certo, si tratta di prodotti non sempre venduti ad un prezzo abbordabile, specie se si cerca un prodotti di qualità, ed è per questo che spulciare le offerte del Black Friday 2022 di Amazon può rappresentare un’ottima occasione per un acquisto sensato, ed a prezzo scontato.

E così, proseguendo quella che è la nostra rassegna dedicata agli sconti del Black Friday 2022, vi segnaliamo ora un prodotto davvero niente male, ovvero uno zaino a marchio HP, perfetto per trasportare notebook fino a 17″ di diagonale, ed in sconto al prezzo imperdibile di appena 26,50€! Pochissimi per un prodotto di questa qualità!

Il modello in questione è l’HP Pavillion Gaming Backpack 300, un nome certamente altisonante, che chiarisce sin da subito che stiamo parlando di un prodotto che, in qualche modo, porta in sé un’anima da gaming. Ciò, in effetti, si riscontra in piccole ma utili attenzioni che, a nostro parere, faranno la gioia anche dei non gamer, come possono essere quei professionisti che hanno bisogno di trasportare comodamente un laptotp di grandi dimensioni.

L’HP Pavillion Gaming Backpack 300, infatti, permette di trasportare senza problemi laptop con diagonale fino a 17,3″ (43,94 cm), e dispone di una tasca appositamente progettata per il trasporto di un mouse, oltre che di uno scomparto, nella zona principale dello zaino, in cui può addirittura essere riposto un headset!

Ogni scomparto è persino “etichettato” per chiarire, con un colpo d’occhio, come posizionare correttamente ogni dispositivo, così che tutto sia trasportato con cura ed in sicurezza. Ed a proposito di questo: parliamo di uno zaino realizzato con materiali plastici di pregio, resistente agli strappi come all’acqua, visto il suo strato esterno impermeabile e perfettamente sigillato da una solida e funzionale coppia di cerniere.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata all’offerta, così che possiate acquistare questo prodotto prima che termini o, peggio, che l’offerta si esaurisca del tutto. Prima di far ciò, pensiamo valga però la pena ricordarvi che, onde risparmiare qualcosa in più, è utile attivare in questi giorni un abbonamento al servizio Amazon Prime, grazie al quale potrete usufruire di spedizioni rapide e, soprattutto, gratuite! Senza contare che i primi 30 giorni di servizio sono gratuiti!

