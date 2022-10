Se siete soliti fare escursionismo, seguendo percorsi lunghi e spesso poco agevoli durante le varie stagioni dell’anno, saprete certamente dell’importanza di indossare il giusto abbigliamento, e parte fondamentale del vestiario sono sicuramente i pantaloni da trekking. Non c’è infatti cosa peggiore che percorrere i sentieri di montagna con un abbigliamento non ideale, con materiali poco traspiranti e non impermeabili, come ad esempio i jeans.

I pantaloni da trekking sono pensati appositamente per permettere agli escursionisti di svolgere al meglio la loro attività all’aperto preferita, riducendo il sudore e la sensazione di calore sul corpo, potendo così percorrere lunghi percorsi in maniera più agevole. Questa tipologia di pantaloni permette poi al corpo, in particolar modo alla gambe, di rimanere al riparo da possibili punture di insetti o dalle varie insidie della natura, come potrebbero essere piante, arbusti ed erbacce spinose e orticanti.

Dotarsi di uno dei migliori pantaloni da trekking sarà utile anche per proteggersi dal tipico clima d’alta quota che, come saprete, tende a cambiare da un momento all’altro a prescindere dalla stagione in corso. A tal riguardo, potrebbe fare al caso vostro un pantalone da trekking modulabile, poiché quest’ultimo è progettato per essere pronto per ogni evenienza e quindi adatto per tutte le stagioni dell’anno. In merito a se conviene acquistare un pantalone standard o modulabile ne parleremo in seguito, dato che vogliamo soffermarci prima sui migliori pantaloni da trekking che potete acquistare facilmente sui principali store online. Come sempre, vi auguriamo una buona lettura, sperando che il nostro articolo sappia indirizzarvi al miglior acquisto.

I migliori pantaloni da trekking

The North Face Exploration

Pur essendo un pantalone da trekking, il The North Face Exploration non si allontana molto dal tipico stile di un pantalone casual, il che per alcuni potrebbe essere un valore aggiunto. Realizzato in un leggero ma robusto nylon elasticizzato, offre un’ottima libertà di movimento, che conferisce a chi lo indossa un buon comfort anche sui terreni più impegnativi. La struttura standard, nonostante possa sembrare ideale solo per i mesi più freddi, si adatta a tutte le stagioni dell’anno, merito dei materiali idrorepellenti e di un orlo con risvolto che permette alle gambe di respirare qualora eseguiate escursionismo estivo. Questo modello dispone anche della protezione UPF 50, il che significa che è in grado di proteggervi da 49 raggi UV su 50, che si traduce in un’efficacia quasi del 100%.

Dafenp ‎KZ2915M

Con i suoi materiali impermeabili e antivento, in grado di respingere anche l’acqua e la neve, il Dafenp ‎KZ2915M è un ottimo pantalone da trekking e quasi sicuramente uno dei migliori del suo segmento. Il brand, che gode di un’ottima esperienza nella produzione di articoli d’abbigliamento per le attività all’aperto, ha fatto in modo che questo pantalone sia adatto a numerosi scopi, tra cui il campeggio, la caccia, l’arrampicata, la pesca, il ciclismo e chiaramente il trekking. Un articolo molto funzionale quindi, come testimoniano anche le innumerevoli tasche sul davanti e sul retro, tutte dotate di cerniera per far sì che i vostri oggetti restino al sicuro. Come se non bastasse, la zona del ginocchio vanta un trattamento che gli conferisce una resistenza ancora maggiore rispetto alle altre zone, consentendovi di percorrere i sentieri più ardui a testa alta.

Forclaz Travel 500

Se preferite la massima versatilità, acquistando un pantalone da trekking che si adatti alla perfezione sia in inverno che in estate, allora dovreste puntare sul Forclaz Travel 500 per un motivo molto semplice. Questo modello, infatti, è modulabile, cioè potrete rimuovere la zona inferiore trasformandolo in un pantaloncino, senza compromettere le tipiche peculiarità dei pantaloni da trekking, ossia traspirabilità, resistenza e tante tasche con cerniera per avere lo spazio sufficiente per riporre i propri oggetti senza affidarsi necessariamente a uno zaino da trekking. Un pantalone, dunque, capace di accompagnarvi nelle vostre avventure all’aria aperta e di farlo nel modo ottimale, assicurandovi comfort e libertà di movimento.

Quechua MH550

Sulla stessa linea di pensiero del modello precedente vi è il Quechua MH550 che, con la sua struttura modulabile, consente agli escursionisti di adattare il pantalone alle attuali condizioni atmosferiche, lasciandolo nella sua forma standard qualora ci sia pioggia e vento o accorciarlo nel caso in cui splendesse il sole, facendo così passare aria fresca tra le gambe. Rimuovere la parte inferiore sarà un gioco da ragazzi, dal momento che basterà tirare la cerniera a zip per far sì che il pantalone diventi corto. Gli appassionati di montagna troveranno in questo modello tutte le caratteristiche che permettono di svolgere escursionismo nel migliore dei modi, vale a dire materiali resistenti, traspiranti e leggeri, il tutto con un design anatomico, composto da una cintura larga e amovibile.

Come scegliere i pantaloni da trekking

Ora che sappiamo quali sono i migliori pantaloni da trekking, è giunto il momento di capire come riconoscere se si è di fronte a un abbigliamento di qualità o meno e, soprattutto, se è adatto per i vostri scopi. A seconda del tipo di escursionismo e della stagione in cui lo praticate, infatti, è opportuno focalizzare le attenzioni su una serie di fattori che riassumeremo di seguito.

Differenze tra pantaloni standard e modulabili

Innanzitutto bisogna chiedersi per quanti giorni si andrà a praticare escursionismo e quali sono le previsioni del tempo, indossando di conseguenza il pantalone più adatto per affrontare il percorso. Come forse avete già letto, esistono due tipologie di pantaloni da trekking: quelli standard e quelli modulabili. I primi sono come dei classici pantaloni, ma con dettagli e accorgimenti per svolgere bene le attività in montagna, e risultano ideali per le giornate più fredde, merito anche del fatto che non dispongono di molte prese d’aria. Essendo lunghi e non accorciabili, se non forzando il materiale in maniera poco naturale, non si apprestano ad essere usati qualora splendesse il sole nel cielo e, di conseguenza, in tutte quelle situazioni con temperature alte.

Nell’eventualità di una giornata di sole con temperature piacevoli, i pantaloni da trekking modulabili sono da preferire senza alcun dubbio. Questa tipologia, infatti, consente alla parte inferiore del pantalone di essere rimossa, diventando a tutti gli effetti un pantaloncino. La rimozione avviene tramite una cerniera dedicata a zip, quindi potrete convertire il pantalone da una tipologia all’altra in pochi secondi.

Tuttavia, vale la pena sottolineare che camminando nei sentieri di montagna con le gambe allo scoperto aumenta il rischio di essere punti dagli insetti o di graffiarsi mentre si passa a fianco di piante e ramoscelli. Un altro aspetto negativo di questi pantaloni, che potrebbe scoraggiarne l’utilizzo, è il fatto che le cerniere situate sulla rotula del ginocchio potrebbero dare fastidio se vengono in contatto con la pelle. Inoltre, è probabile che dobbiate togliervi anche scarpe e stivali rimuovendo la parte inferiore del pantalone, in modo da facilitarne l’uscita. Sta a voi quindi valutare qual è il pantalone più ideale e confortevole per affrontare il tratto di montagna prefissato, tenendo a mente quanto precedentemente riportato.

L’importanza delle tasche nei pantaloni da trekking

Quando si fa escursionismo si tende spesso a portare con sé diversi oggetti, come coltellini, torce, fiammiferi e mappe. Avere quindi pantaloni da trekking con numerose tasche è fondamentale, poiché si andrà a ridurre il peso di un eventuale zaino da trekking e, di conseguenza, aumentare lo spazio a disposizione all’interno di quest’ultimo. Riporre piccoli oggetti nelle tasche dei pantaloni significa anche non doversi fermare per frugare dentro lo zaino, dove potrebbe non essere così istantaneo recuperare ciò che serve. Inoltre, se le tasche sono tante e spaziose, in alcuni casi potreste persino rinunciare allo zaino, alleggerendo notevolmente il peso sulle spalle. Senza una chiusura a zip, tuttavia, le tasche dei pantaloni da trekking potrebbero risultare poco utili, dal momento che sussiste il rischio di perdere gli oggetti senza accorgersene, soprattutto nei tratti dove si tende a piegare molto il ginocchio. È importante dunque verificare che le tasche, possibilmente tutte, abbiano la possibilità di chiudersi completamente, mantenendo al sicuro gli oggetti trasportati.

I pantaloni da trekking devono essere traspiranti?

Durante l’escursionismo il corpo lavora in modo costante, compromettendo la sensazione di freschezza a prescindere dalla destinazione e al tipo di sforzo che andrete a fare. La sensazione di calore e il relativo sudore l’avrete anche nei mesi più freddi, quindi la risposta è sì. Come riportato nei paragrafi precedenti, i pantaloni da trekking modulabili vi permettono di soffrire meno il caldo, ma bisogna anche in questo caso tenere conto del fattore traspirabilità, facendo attenzione ai materiali con cui è composto l’abbigliamento.

Nonostante i pantaloni da trekking abbiano tutti, per loro natura, un’ottima traspirabilità, ci sono materiali che garantiscono una traspirazione migliore e uno di questi è il Gore-Tex. Si tratta di un tessuto sintetico dalle alte capacità impermeabili e traspiranti, costituito da teflon microporoso. Questo materiale è presente oggi sui migliori pantaloni da trekking e, come detto, fa sì che la parte interna del pantalone resti fresca.

La comodità nei pantaloni da trekking

Il comfort è un fattore importante quando si pratica l’escursionismo, pertanto il pantalone da trekking dovrebbe calzare perfettamente con le nostre gambe. Nonostante prendiate ovviamente la giusta misura, il nostro consiglio è di non affidarsi a modelli troppo larghi, dal momento che quest’ultimi daranno la sensazione di essere più pesanti e potrebbero rivelarsi fastidiosi durante le ondate di vento. Inoltre, con un pantalone largo è più facile rimanere impigliati nei vari cespugli.

Non dovreste però nemmeno acquistare modelli troppo aderenti, visto che si andrà a compromettere la mobilità, oltre ad aumentare il consumo su alcune zone del pantalone. Suggeriamo quindi di provare personalmente, ove possibile, il modello che vi interessa e la relativa taglia prima di acquistarlo, così da avere la certezza che calzi a pennello. Se ciò non dovesse essere possibile, potrete comunque acquistarlo su uno degli store online e sostituirlo qualora la misura non dovesse essere adatta. Suggeriamo poi di controllare la presenza di eventuali regolazioni, come cerniere e cinturini elastici, che possono migliorare ancora di più la vestibilità.

I pantaloni da trekking proteggono dai raggi UV?

Questo tipo di abbigliamento permette non solo agli escursionisti di praticare il trekking in modo confortevole, ma protegge anche la pelle dai raggi ultravioletti. Certo, qualsiasi indumento garantisce una protezione, ma i migliori pantaloni da trekking lo fanno decisamente meglio, avendo dalla loro parte una certificazione UPF, che non bisogna confondere con la classica SPF. Quest’ultima, infatti, la si considera nel momento in cui si prendono in considerazione prodotti pensati per proteggere la nostra pelle quando viene esposta direttamente ai raggi solari. UPF, invece, è studiata appositamente per l’abbigliamento e indica quanti raggi UV riescono a penetrare attraverso il materiale.

I migliori pantaloni da trekking vantano la certificazione UPF 50+, che sta a significare che il pantalone è in grado di far passare solo il 2% dei raggi solari (o meno). Acquistare un abbigliamento con tale certificazione è importante, soprattutto se si è soliti fare escursionismo ad alta quota e nei mesi più caldi dell’anno.

I pantaloni da trekking proteggono dall’acqua?

La maggior parte dei pantaloni da trekking dispone di un rivestimento idrorepellente (DWR), che gli permette di essere impermeabili, anche se non del tutto. Questi pantaloni, infatti, riescono a far scivolare l’acqua dalla superficie, ma solo in presenza di pioggia leggera. Va detto poi che il rivestimento idrorepellente svanisce con il passare del tempo, soprattutto a seguito di eventuali strappi e lavaggi, quindi dovreste riapplicarlo periodicamente. È possibile fare ciò direttamente da casa, ricorrendo a dei semplici prodotti dedicati.

Il colore influisce sulla qualità dei pantaloni da trekking?

Il colore non influisce sulla qualità dei materiali, ma gioca un ruolo rilevante sulla traspirabilità, nonostante ciò avvenga in modo indiretto. Come saprete, ci sono colori che tendono a riflettere la luce, il bianco in primis, altri invece che l’assorbono, come il nero. Durante la fase di acquisto dovreste quindi tenere conto anche di questo aspetto, optando per un pantalone chiaro se siete certi di fare trekking durante i mesi estivi, mentre orientarvi su una colorazione scura se pensate di andare in montagna durante i mesi invernali.

Di che materiali sono fatti i pantaloni da trekking?

I pantaloni da trekking sono realizzati con i cosiddetti materiali tecnologici, un po’ come qualsiasi altro abbigliamento outdoor, che deve essere resistente e confortevole durante l’attività sportiva all’aperto. I più utilizzati sono il SoftShell e il Gore-Tex, entrambi ottimi per questo tipo di attività ed entrambi in grado di difendervi da vento e pioggia, anche se il secondo resiste meglio alla pioggia forte.

Il SoftShell è solitamente realizzato con una combinazione di materiali come poliestere e nylon, intrecciati insieme per assicurare durata e comfort. Il Gore-Tex, invece, è composto da tre strati diversi. Quello superiore è realizzato in poliestere o nylon e serve a proteggere la persona da vento e pioggia. Lo strato intermedio contiene la membrana Gore-Tex, che impedisce all’acqua che riesce a penetrare nel primo strato di non arrivare allo strato inferiore, da qui nasce il nome della tecnologia. Nella parte più interna si trova infine il rivestimento che protegge il Gore-Tex nel mezzo. In questo punto vengono utilizzati tessuti traspiranti e antitraspiranti.