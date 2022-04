Lo store Acer torna a proporre le sue fantastiche offerte su un’ampia gamma di prodotti, che si traducono in notebook, PC desktop e periferiche come monitor e mouse. La promozione sarà valida fino al 2 maggio ma, come al solito, bisogna considerare un eventuale esaurimento scorte, quindi se siete interessati a un prodotto specifico non dovreste attendere gli ultimi giorni per acquistarlo.

Oltre a ridarvi la possibilità di acquistare gran parte del catalogo Acer a prezzi stracciati, con sconti fino a 500 euro, lo store ha fatto in modo che per ogni ordine venga piantato un albero, rendendo così la promozione non solo vantaggiosa per l’utente, ma anche green per l’ambiente. Ad essere ritornata è anche l’offerta che avevamo trovato molto interessante nell’ultima occasione, ossia quella dedicata al Predator Helios 300 nella versione con Nvidia GeForce RTX 3080, che potrete di nuovo acquistare a 1.499,00€ invece di 1.999,00€, grazie allo sconto massimo di 500 euro, applicato direttamente a carrello.

I videogiocatori o chiunque fosse interessato ad acquistare un notebook potente, troverà nel Predator Helios 300 ciò che ha sempre voluto a una cifra molto inferiore rispetto ai tipici prezzi del mercato. Acquistare infatti un notebook dotato di una RTX 3080 significa spendere quasi sempre oltre 2.000 euro, ed ecco perché riteniamo che, quella riservata a questo notebook, sia l’offerta più allettante dell’intera promozione.

Ad essere affiancata a questa scheda video non poteva che esserci un processore altrettanto potente, come il Core i7-10750H, in grado di tenere il passo con la gestione della parte video ed evitare così il CPU Limited. Non manca poi un quantitativo di RAM sufficiente per tenere aperte tante applicazioni nello stesso momento, così come non manca un SSD da 1TB, per installare e salvare in un’unica partizione tutti i vostri giochi e documenti.

Lo schermo di Predator Helios 300 è un 15 pollici IPS a 144Hz con risoluzione Full HD. La qualità del pannello è molto alta e si avvicina a quella tipica di un monitor per designer, con colori naturali e accesi. La presenza di un tasto per l’overclocking istantaneo comprova quanto questo notebook sia pensato per offrire le massime prestazioni, permettendovi di spremere ancor di più i componenti in un batter d’occhio, rendendo semplice e intuitiva quella che normalmente è un’operazione che viene eseguita solo dagli esperti.

Insomma, il Predator Helios 300 è un notebook che non vi creerà problemi se sottoposto a carichi di lavoro pesanti. Poterlo acquistare a 1.499,00€, soprattutto nella versione con RTX 3080, è un’occasione che non dovreste farvi sfuggire!

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

