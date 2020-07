Partono le offerte dello Speciale Apple di Unieuro

Quella che vi presentiamo oggi è un’iniziativa molto interessante per i fan di Apple, dal momento che Unieuro (una delle principali catene di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia) ha lanciato una nuova promozione chiamata “Speciale Apple” che, come suggerisce il nome, mette in sconto numerosi prodotti dell’azienda di Cupertino. Visitando la pagina ufficiale dedicata troverete la lista completa dei dispositivi attualmente in sconto.

Gli articoli in promozione sono davvero tanti, quindi abbiamo deciso di selezionare quelli che riteniamo essere i più interessanti. Uno dei prodotti più rilevanti dello “Speciale Apple” di Unieuro è sicuramente l’Apple Watch Series 3, che è scontato del ben 42% e viene venduto al prezzo di 259,00€. Questo dispositivo permette di avere sul polso il mondo intero, dal momento che vanta di un’infinità di funzioni, tra cui la possibilità di pagare un caffè con Apple Pay e sbloccare il vostro Mac, oltre alle classiche funzioni di chiamate e al controllo dell’attività fisica. Le funzioni di quest’ultima sono piuttosto precise, a differenza della maggior parte delle soluzioni più economiche che tendono a mostrare quasi sempre gli stessi valori a prescindere dalle circostanze in cui ci si trova, quindi l’Apple Watch Series 3 è senza dubbio uno dei migliori smartwatch per coloro che cercano un dispositivo affidabile e di fascia alta.

