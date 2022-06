Se avete deciso di acquistare un PC Desktop da gaming, Mediaworld offrirà solo per oggi l’opportunità di acquistare un computer dotato di componenti potentissime e di ultima generazione, tra cui una RTX 3080, a 300 euro in meno. La proposta è ottima perché arriva in un momento in cui vi è ancora una carenza di semiconduttori, che mette in seria difficoltà il settore gaming.

Parliamo di un PC pre-configurato, in particolare di quella che è forse la proposta più all’avanguardia di HP per quanto concerne il settore desktop. Il modello esatto è l’HP Omen 45L GT22-0003NL, una soluzione che punta a offrire il massimo in termini di prestazioni, sia in ambiente videoludico che in quello produttivo, grazie alla scheda video dedicata e ai numerosi core fisici del processore. Il prezzo di questo concentrato di tecnologia è importante, ma dai 2.799,00€ si passa a 2.499,00€ e, come detto, lo sconto sarà disponibile solo per oggi.

Le specifiche tecniche di HP Omen 45L GT22-0003NL vi permetteranno di giocare in 4K, il massimo raggiungibile oggi in termini di qualità, ma chiaramente potrete eseguire i vostri giochi preferiti anche a risoluzioni più basse qualora non abbiate un monitor ad altissima definizione. A prescindere dalla risoluzione, questo PC vi garantirà poi un gameplay fluido anche nelle scene di gioco più pesanti, dove ci sono ad esempio numerose texture e oggetti pesanti da caricare e riprodurre, consentendovi di ottenere un’esperienza di gioco sempre ottimale.

Il processore è un Intel Core i7 12700K con moltiplicatore sbloccato, il che significa che potrete effettuare l’overclocking con facilità, merito anche dell’ottima scheda madre che, tra le altre cose, supporta ovviamente il Dual Channel. A tal riguardo, la memoria RAM è da 16GB, mentre lo spazio di archiviazione è affidato a un SSD da 1TB. La scheda video, come anticipato, è una Nvidia RTX 3080, tra le più potenti disponibili oggi sul mercato.

Oltre a garantire prestazioni ai vertici della categoria, HP Omen 45L GT22-0003NL assicurerà un controllo di temperatura maniacale, grazie al raffreddamento a liquido integrato, che espellerà in modo silenzioso ed efficiente il calore provocato dai vari componenti, soprattutto dopo un eventuale overclocking, che rimane comunque superfluo date le già ottime prestazioni garantite dal PC.

Insomma, un PC da gaming di alto livello, acquistabile ora a un prezzo più vantaggioso nonostante siano ancora presenti i problemi che affliggono ormai da qualche anno il settore hardware, ed ecco perché vi consigliamo caldamente di non lasciarvi scappare questa offerta e di dare uno sguardo approfondito alla pagina dedicata.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi.

