Philips 58PUS8505 da 58″ e non solo tra le offerte imperdibili eBay

Non c’è cosa più bella che iniziare la giornata con alcune delle offerte più interessanti provenienti da portali importanti come eBay, che anche oggi vi delizierà con ottimi sconti applicati su una vasta gamma di prodotti tra cui, come è lecito aspettarsi, non mancano i migliori smartphone, televisori ed elettrodomestici.

Uno dei prodotti più rilevanti ad essere scontato nel vasto catalogo odierno di eBay è la Philips 58PUS8505 da 58 pollici, smart TV di ultima generazione dotata del sistema operativo Android TV e di un pannello con risoluzione 4K, che oggi potete acquistare a soli 749,99€. Si tratta di una serie che abbiamo imparato a conoscere in diverse occasioni durante le nostre segnalazioni, ma il noto portale mette a disposizione in questo caso la variante da 58 pollici, dimensioni che la rendono adatta per coloro che preferiscono grandi schermi, nonché perfetta in ambienti spaziosi.

Una delle principali caratteristiche che contraddistingue questo modello da tanti altri (e che potrebbe spingervi ad acquistarla) è sicuramente la tecnologia Ambilight, che permette ai LED posti ai bordi del televisore di illuminarsi in modo coordinato all’azione che si svolge sullo schermo, offrendo così un’esperienza coinvolgente e immersiva come non mai. Inoltre, se ci soffermiamo puramente sul panello, scopriamo che Philips 58PUS8505 supporta il Dolby Vision e HDR10+ che, messi assieme, vi offriranno una visione incredibile delle immagini, soprattutto nei contenuti realizzati tenendo in considerazione le ultime tecnologie, vedi ad esempio le recenti produzioni Netflix.

Completa le caratteristiche di questa smart TV, la sua compatibilità con i comandi vocali Alexa o Assistente Google, oltre ad un comparto audio che vi farà percepire un suono ampio, chiaro e pieno di dettagli grazie al supporto Dolby Atmos. Insomma, un prodotto di rilievo che oggi potete comprare con uno sconto pari a 150€, il che non è certamente da buttare.

