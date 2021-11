Philips One Blade: rade, regola e rifinisce a meno di 27€!

Siete alla ricerca di un prodotto per la cura della vostra barba? Niente paura! Amazon, infatti, ha pensato bene di proporre quest’oggi una nuova ed interessate iniziativa che coinvolge il rasoio elettrico Philips One Blade. Gli interessati possono acquistarlo sfruttando uno sconto del 41% sul prezzo consigliato dal produttore!

Si tratta, dunque, di una ghiotta opportunità, considerando la qualità dell’hardware di questo piccolo rasoio elettrico e il suo prezzo di vendita, già di per sé abbastanza vantaggioso per i consumatori. Entrando in quelle che sono le specifiche tecniche, Philips One Blade vanta la tecnologia “OneBlade”, che permette di radere, regolare e rifinire la barba di qualsiasi lunghezza.

Oltre a ciò, bisogna considerare che si tratta di un prodotto utilizzabile su pelle asciutta o bagnata, con o senza schiuma, anche sotto la doccia, dunque presenta una struttura completamente impermeabile. Invece, la testina ha una durata media di otto mesi e vanta un sistema di doppia protezione, efficace sulla barba e delicato sulla pelle.

Philips One Blade possiede una batteria ricaricabile al nichel-metallo idruro, che garantisce un’autonomia di circa 45 minuti (varia in base all’utilizzo). All’interno della confezione, oltre al rasoio elettrico, troviamo anche due testine, un cappuccio per il rivestimento sicuro, tre pettini regola-barba ad aggancio (1.3 e 5 mm) e il caricabatteria con LED.

Solitamente venduto a 44,99€, quest’oggi è acquistabile a “soli” 26,75€, grazie ad uno sconto del 41% che ne ha abbattuto il prezzo consigliato di ben 18,24€. Insomma, un prodotto perfetto per chi desidera modellare il proprio stile ogni giorno. Tuttavia, non rappresenta l’unica opportunità di Amazon, per questo motivo vi rimandiamo alla pagina generale degli sconti del portale.

