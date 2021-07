Piccoli e grandi elettrodomestici a prezzi folli su Mediaworld

Dopo avervi segnalato quelle che sono le migliori offerte di Amazon ed eBay, è giunto il momento di focalizzare la nostra attenzione sulle ottime promozioni del “Solo per Oggi” di Mediaworld che, fino a mezzanotte di quest’oggi, vi offrirà la possibilità di acquistare moltissimi prodotti a prezzo scontato, appartenenti alle più disparate categorie del portale come piccoli e grandi elettrodomestici, smartphone, prodotti per la cura della persona e perfino televisori.

Come da tradizione per il portale, la promozione comprende un numero piuttosto variegato di prodotti ma, tra le varie offerte disponibili, vi segnaliamo quella dedicata all’asciugatrice AEG T8DEC95M, attualmente acquistabile a 879,00€ anziché 1.249,00€, dopo un taglio netto di prezzo di 370,00€! Si tratta di un prodotto da affiancare alla lavatrice che consente di asciugare efficacemente il bucato durante le giornate umide o invernali.

Dotata del sistema AbsoluteCare di AEG, questa asciugatrice si adatta ad ogni tipo di tessuto, grazie ai diversi programmi preimpostati che gestiscono i movimenti del cestello in base al tipo di asciugatura. Inoltre, grazie alla tecnologia SensiDry, il prodotto in questione riesce ad estrarre l’umidità dai tessuti a temperature dimezzate rispetto alle asciugatrici tradizionali.

L’AEG T8DEC95M, con la funzione ProSense, utilizza dei sensori di umidità e temperatura avanzati per regolare tempo e consumo energetico. Tutto questo permette di ottenere un risparmio dal punto di vista del tempo e dei consumi, in modo tale da proteggere tutti i capi d’abbigliamento in proprio possesso.

Ciò detto, visto il gran numero di prodotti attualmente in offerte, vogliamo consigliarvi di consultare la pagina del “Solo per Oggi” di Mediaworld, cosicché possiate acquistare i prodotti desiderati. Prima di concludere, vi ricordiamo ancora una volta di seguirci su Telegram, ai nostri quattro canali dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

