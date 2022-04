Con l’arrivo della bella stagione possiamo finalmente tornare a goderci appieno il nostro giardino, passando le belle giornate insieme alla compagnia della nostra famiglia e dei nostri amici. Per rendere ancora più speciali e divertenti questi momenti, perché non pensare all’acquisto di una bella piscina fuori terra? Potrebbe essere il momento giusto, perché grazie all’offerta eBay di oggi potrete acquistarne una affidabile e di qualità a meno di 150€!

Parliamo della BESTWAY Steel Pro Max 56416, una classica piscina fuori terra che permette un montaggio veloce e offre una grande stabilità, grazie alla sua struttura tubolare resistente e il telaio in acciaio. Con questa promozione, potrà essere vostra a soli 149,90€, con uno sconto del 25% rispetto al suo prezzo di listino di 199,00€. Si tratta di uno dei migliori prezzi attualmente sul mercato!

Questa piscina di medie dimensioni misura 366 cm di diametro e 76 cm di altezza, e offre una portata massima di 6.473 litri, consentendo a familiari e amici di utilizzarla comodamente per giocare o rilassarsi insieme, in tutta tranquillità. La robustezza è garantita dalla solida struttura tubolare del telaio e della sua fodera in DuraPlus, un materiale composto da due strati di PVC e una resistente maglia interna in poliestere, che insieme sfruttano la spinta stessa dell’acqua per garantire il massimo della stabilità. Il suo fondo in PVC dal grande spessore, inoltre, è caratterizzato da una stampa prismatica che dona meravigliosi riflessi all’acqua.

La BESTWAY Steel Pro Max 56416 è progettata per consentire un montaggio semplice e rapido, che non necessita di strumenti specifici e permette di prepararla in soli 2o minuti, per poi utilizzarla durante tutta la stagione senza troppe preoccupazioni. L’unica accortezza richiesta in fase di posizionamento è la scelta di una superficie piana e senza irregolarità, per evitare danneggiamenti. Una volta riempita la piscina, la pompa a filtro inclusa manterrà l’acqua pulita grazie all’efficiente sistema di filtrazione FlowClear, che richiede la sostituzione del filtro 58093 incluso dopo 15 giorni, mentre le connessioni FrameLink della struttura riducono al minimo le possibilità della formazione di ruggine.

In conclusione la BESTWAY Steel Pro Max 56416 è una piscina che vi permetterà di godere della bella stagione in tutta tranquillità, grazie alla semplicità di montaggio e di manutenzione. A un prezzo così poi, davvero basso per una piscina fuori terra di queste dimensioni, è davvero un affare da non lasciarsi scappare!

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

