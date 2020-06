Più compri e più risparmi: Humble Bundle lancia un nuovo bundle fai da te sui titoli 505 Games

Passano le settimane e Humble Bundle continua imperterrita a proporre delle offerte sempre interessanti su numerosi videogiochi. Questa settimana ad essere disponibili in grande sconto sul celebre portale sono numerosi titoli del publisher 505 Games, grazie ad un bundle fai da te che permette di risparmiare fino all’85% del prezzo di listino. Comprando almeno tre titoli a scelta appartenenti al Build Your Own Bundle 505 Games, infatti, otterremo ben l’80% di sconto del totale, con la percentuale che sale all’83% e all’85% acquistando rispettivamente almeno 4 o 5 titoli.

Ecco alcuni dei titoli che potremo acquistare con tale iniziativa con i prezzi relativi all’opera singola:

Il Build Your Own Bundle dedicato ai titoli di 505 Games rimarrà valido solamente per poco più di 4 giorni: se siete interessati a recuperare ad un prezzo eccezionale alcuni dei titoli sopra elencati o molti altri ancora il nostro consiglio è quindi quello di fare decisamente in fretta. Potete trovare la pagina dedicata al bundle e tutti i titoli facenti parte di questa incredibile offerta seguendo comodamente il link qui sotto:

» Clicca qui tutti i titoli del Build Your Own Bundle 505 Games «

Tom’s Hardware è partner ufficiale di Humble Bundle. Gli acquisti effettuati tramite i link in questa pagina supporteranno sia la beneficenza che il nostro sito.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!