Più compri e più risparmi: Humble Bundle lancia un nuovo bundle fai da te sui titoli Devolver Digital

Ottime notizie per tutti gli amanti dei giochi dalle tematiche particolarmente folli: Humble Bundle ha infatti lanciato sul proprio portale un nuovo bundle fai da te sui prodotti del noto publisher Devolver Digital. Grazie ad esso è possibile ottenere ad un prezzo decisamente interessante numerosi titoli dell’editore, con uno sconto che aumenta in base al numero di prodotti nel nostro carrello. Con tre titoli otterremo infatti ben l’85% di sconto sul totale, con tale percentuale che sale all’88% e al 90% del caso in cui acquistassimo invece rispettivamente quattro o cinque prodotti. Lo sconto viene effettuato sul prezzo pieno dei prodotti, che sono comunque fortemente scontati e disponibili ad un prezzo d’eccezione anche se acquistati singolarmente.

Ecco alcuni dei titoli che potremo acquistare con tale iniziativa con i prezzi relativi all’opera singola:

Questa incredibile offerta sarà disponibile per ancora poco più di 6 giorni: se siete interessati ad usufruirne è quindi il caso di fare decisamente in fretta! A fare parte di tali prodotti sono però anche numerosi altri titoli Devolver Digital e se siete interessati all’offerta il nostro consiglio è quindi quello di dare un’occhiata all’elenco completo che trovate comodamente qui sotto:

» Clicca qui tutti i titoli del Build Your Own Bundle Devolver Digital «

Tom’s Hardware è partner ufficiale di Humble Bundle. Gli acquisti effettuati tramite i link in questa pagina supporteranno sia la beneficenza che il nostro sito.

